Brezilya zirvede turladı!
Dünya Kupası E Grubu'nda Brezilya, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sambacılar 2-0 kazandı. Brezilya'nın gollerini 36. dakikada Paulinho ve 68'de Thiago Silva kaydetti. Brezilya 7 puanla zirvede turladı. İsviçre ise 5 puan ile ikinci sırada son 16'ya kaldı. Sırbistan ve Kosta Rika ise turnuvaya veda ettiler. Brezilya Meksika ile, İsviçre ise son 16'da İsveç ile karşı karşıya gelecek.
2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu son hafta mücadelesinde Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Brezilya puanını 7'ye yükseltti ve lider olarak son 16 turuna yükseldi. Sırbistan ise 3 puanla 3'üncü sırada kalarak turnuvaya veda etti. Brezilya'nın son 16 turundaki rakibi, F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Meksika olacak.
STAT: Spartak
HAKEMLER: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammad Mansouri
SIRBİSTAN: Stojkovic, Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov, Matic, Milinkovic Savic, Tadic, Kostic (Dk. 82 Radonijic), Ljajic (Dk 75. Zivkovic), Mitrovic (Dk. 89 Jovic)
BREZİLYA: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo (Dk. 10 Filipe Luis), Casemiro, Paulinho (Dk. 66 Fernandinho), Coutinho (Dk. 80 Augusto), Neymar, Willian, Gabriel Jesus
GOLLER: Dk. 36 Paulinho, Dk. 68 Thiago Silva (Brezilya)
SARI KARTLAR: Ljajic, Matic, Mitrovic (Sırbistan) - (Brezilya)
MAÇTAN DAKİKALAR
36'ncı dakikada Coutinho'nun pasını kontrol eden Paulinho, yaptığı vuruşla Brezilya'nın ilk golünü kaydetti: 0-1.
68'inci dakikada Neymar'ın kullandığı köşe vuruşunda yükselerek düzgün bir vuruş yapan Silva, topu ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşma Brezilya'nın 2-0'lık galibiyeti ile noktalandı.
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