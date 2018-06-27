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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
27.06.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

Brezilya zirvede turladı!

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Brezilya zirvede turladı!

Dünya Kupası E Grubu'nda Brezilya, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sambacılar 2-0 kazandı. Brezilya'nın gollerini 36. dakikada Paulinho ve 68'de Thiago Silva kaydetti. Brezilya 7 puanla zirvede turladı. İsviçre ise 5 puan ile ikinci sırada son 16'ya kaldı. Sırbistan ve Kosta Rika ise turnuvaya veda ettiler. Brezilya Meksika ile, İsviçre ise son 16'da İsveç ile karşı karşıya gelecek.

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu son hafta mücadelesinde Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Brezilya puanını 7'ye yükseltti ve lider olarak son 16 turuna yükseldi. Sırbistan ise 3 puanla 3'üncü sırada kalarak turnuvaya veda etti. Brezilya'nın son 16 turundaki rakibi, F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Meksika olacak.

STAT: Spartak

HAKEMLER:  Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammad Mansouri

SIRBİSTAN: Stojkovic, Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov, Matic, Milinkovic Savic, Tadic, Kostic (Dk. 82 Radonijic), Ljajic (Dk 75. Zivkovic), Mitrovic (Dk. 89 Jovic)

BREZİLYA: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo (Dk. 10 Filipe Luis), Casemiro, Paulinho (Dk. 66 Fernandinho), Coutinho (Dk. 80 Augusto), Neymar, Willian, Gabriel Jesus

GOLLER: Dk. 36 Paulinho, Dk. 68 Thiago Silva (Brezilya)

SARI KARTLAR: Ljajic, Matic, Mitrovic (Sırbistan) - (Brezilya)   

MAÇTAN DAKİKALAR

36'ncı dakikada Coutinho'nun pasını kontrol eden Paulinho, yaptığı vuruşla Brezilya'nın ilk golünü kaydetti: 0-1.

68'inci dakikada Neymar'ın kullandığı köşe vuruşunda yükselerek düzgün bir vuruş yapan Silva, topu ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşma Brezilya'nın 2-0'lık galibiyeti ile noktalandı.

Brezilya zirvede turladı

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