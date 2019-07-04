Brezilya Peru maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Finalin adı belli oldu!
Brezilya ile Peru arasında oynanacak Copa America maçı için geri sayım başladı. Yarı final mücadelelerinde Brezilya'nın Arjantin'i 2-0, Peru'nun ise Şili'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından finalin adı Brezilya Peru oldu. Peki, Brezilya Peru maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Brezilya Peru maçı, futbolseverlerin yakından takip edeceği mücadele olacak. Copa America'da rakiplerini eleyerek final aşamasına kadar gelen Brezilya ve Peru, bu aşamada şampiyonluklarını ilan edebilmek için çetin bir mücadeleye girecek. Peki, Brezilya Peru maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
BREZİLYA PERU MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Copa America'nın final maçı kapsamında oynanacak olan Brezilya Peru maçı, 7 Temmuz Pazar günü saat 23.00'da gerçekleşecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya, finale çıktı.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın yarı finalinde Arjantin ile Brezilya, Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Brezilya, 19. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Brezilya, 71. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak turnuvada adını finale yazdıran ilk takım oldu.
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