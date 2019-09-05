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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
05.09.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Brezilya, Karadağ'ı yenerek 3'te 3 yaptı

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Brezilya, Karadağ'ı yenerek 3'te 3 yaptı

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın F Grubu maçında Brezilya, Karadağ'ı 84-73 yendi.

Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Andres Gaston Bartel Maina (Uruguay), Michal Proc (Polonya)

Brezilya: Vitor Benite 9, Bruno Caboclo, Cristiano Felicio 14, Marcelinho Huertas 16, Didi Louzada 2, Leandrinho Barbosa 8, Alex Garcia 11, Rafa Luz 2, Marquinhos Sousa 13, Anderson Varejao 9

Karadağ: Milko Bjelica 9, Derek Needham 16, Petar Popovic 10, Dino Radoncic 6, Marko Todorovic 1, Bojan Dubljevic 10, Aleksa Popovic 5, Nemanja Radovic 2, Suad Sehovic 3, Sead Sehovic 3, Nikola Vucevic 8

1. Periyot: 19-20
Devre: 43-38
3. Periyot: 66-54

Gruptaki tüm maçlarını kazanan Brezilya ikinci tura yükselirken, galibiyeti bulunmayan Karadağ son sırada yer aldı ve klasman mücadelesi verecek.

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Brezilya, Karadağı yenerek 3te 3 yaptı

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