'Boyalı alanın efendisi, maçı kazanır'

THY EuroLeague'in 19. haftası Avrupa'daki 60. Türk derbisine sahne oluyor.

Bu akşam saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak olan Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş karşılaşması öncesi şu yönler öne çıkıyor.

1- BOYALI ALANIN EFENDİSİ, MAÇI KAZANIR!

Fenerbahçe Doğuş cephesinde Pana maçı baz alınarak konuşulursa Datome, Vesely ve Thompson'ın yaptıkları ortada. Yunan ekibine toplamda 30 sayı, 22 ribaunt ve 4 asistle, "Dur" diyen üçlünün Anadolu Efes karşısında boyalı alan performansı belirleyici rol oynayacaktır. Efes tarafında da şüphesiz Stimac, Brown, Dunston ile Motum'un hücum ve savunmada tüm varlıklarını ortaya koymaları gerekecek. Boyalı alanın efendisi, maçı kazanmaya da yakındır.

2- KOÇ FAKTÖRÜ MAÇA TAT KATIYOR

Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin hocası Zeljko Obradovic'e duyduğu saygıyı her defasında dile getiren bir isim. Ataman'ın Türk basketbolu adına başardıkları ve Efes üzerindeki olumlu etkisi de ortada. İkilinin karşılaşması maça ayrı tat katacak. Obra, bugüne dek 30 maçta Efes'e karşı 19 galibiyet, 11 yenilgi aldı. Ataman ise Fenerbahçe'ye 32 maçta 20 kez yenilip, 12 kez zafer elde etti.

3- KİLİT NOKTA: SERT SAVUNMA

Bir yanda EuroLeague'deki son 3 maçın 1'inde rakiplerini 75 (Baskonia 74 sayı), 2'sinde 70 sayı Valencia 67, Panathinaikos 62 sayı) barajının altında tutan ve sert savunma yapan Fenerbahçe Doğuş var. Diğer yanda ise, Ataman etkisiyle Türk derbisine çok farklı bir psikolojiyle çıkacağı gerçeği su götürmeyen Anadolu Efes var. Boyalı alanın önemine değinmiştik ama bu zorlu karşılaşmada takım hâlindeki sert savunmanın dozu da sonuç açısından fazlasıyla önemli olacak. Skorer bir Nunnally'nin yokluğu ise Fenerbahçe için dezavantaj teşkil ediyor.