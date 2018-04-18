Bournemouth Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Manchester United, ikincilik yarışı için mücadelesini sürdürüyor. Haftalar öncesinde şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'nin ardından ikincilik koltuğunda oturan Manchester United, Bournemouth önünde galibiyet elde ederek konumunu korumaya çabalayacak. Peki, Bournemouth Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler
Bournemouth Manchester United maçı İngiltere Ligi'nde ikincinin konumunu belirleyecek. Ligin bitmesine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'nin ardından ikinciliği korumak için mücadele eden Manchester United, Bournemouth ile mücadele edecek. Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
BOURNEMOUTH MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'in 35. haftası kapsamında Bournemouth, Manchester United ile karşılaşacak. Karşılaşma, 18 Nisan Çarşamba günü 21.45'te S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
Manchester City, İngiltere Premier Lig’in tamamlanmasına 5 hafta kala 5’inci şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 87 puan toplayan City, en yakın rakibi Manchester United’in 16 puan önünde yer alıyor. Ayrıca İngiltere Lig Kupası’nda da Arsenal’i 3-0 mağlup eden City, müzesine bir kupa daha götürdü. Pep Guardiola, İspanya ve Almanya’dan sonra İngiltere’de de şampiyonluk yaşadı.
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