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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
18.04.2018 - 16:06, Son Güncelleme:

Bournemouth Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Bournemouth Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Manchester United, ikincilik yarışı için mücadelesini sürdürüyor. Haftalar öncesinde şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'nin ardından ikincilik koltuğunda oturan Manchester United, Bournemouth önünde galibiyet elde ederek konumunu korumaya çabalayacak. Peki, Bournemouth Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler

Bournemouth Manchester United maçı İngiltere Ligi'nde ikincinin konumunu belirleyecek. Ligin bitmesine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'nin ardından ikinciliği korumak için mücadele eden Manchester United, Bournemouth ile mücadele edecek. Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

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BOURNEMOUTH MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 35. haftası kapsamında Bournemouth, Manchester United ile karşılaşacak. Karşılaşma, 18 Nisan Çarşamba günü 21.45'te S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

Manchester City, İngiltere Premier Lig’in tamamlanmasına 5 hafta kala 5’inci şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 87 puan toplayan City, en yakın rakibi Manchester United’in 16 puan önünde yer alıyor. Ayrıca İngiltere Lig Kupası’nda da Arsenal’i 3-0 mağlup eden City, müzesine bir kupa daha götürdü. Pep Guardiola, İspanya ve Almanya’dan sonra İngiltere’de de şampiyonluk yaşadı.

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