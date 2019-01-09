BOTAŞ, MBA Moskova ile karşılaşacak
BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında yarın Rusya'nın MBA Moskova takımını konuk edecek.
Türk temsilcisi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanşında Ankara'da yarın Rusya'nın MBA Moskova takımını ağırlayacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasında oynanan play-off turu ilk maçı, MBA Moskova'nın 77-76 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Bu turu geçecek takım, son 16'da İspanya'dan Spar Citylift ile eşleşecek.
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