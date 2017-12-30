BOTAŞ evinde zorlanmadı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında BOTAŞ, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 66-50 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Egemen Ercan, Ali Köseoğlu, Abdullah İlik
BOTAŞ: Eldebrink 8, Elif Emirtekin 5, Gray 4, Stokes 10, Nevin Kristen Vatansever 10, Kübra Erat 7, Sehernaz Çidal 3, Papova 7, Büşra Akbaş 6, Dilara Tongar, Aylin Darınç 4, Büşra Akgün 2
İstanbul Üniversitesi: Pop 15, Ayşe Okul 4, Aisha Mohammed 12, İlayda Güner 8, Miray Şahin Yıldırım 7, Hande Güven, Kardelen Gezgin 2, Eylül Minez 2, Meltem Topaloğlu
1. Periyot: 21-13
Devre: 39-26
3. Periyot: 52-33