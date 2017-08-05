Borussia Dortmund Bayern Münih Almanya Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Borussia Dortmund ve Bayern Münih karşılaştıkları son 5 maçta keyifli mücadeleler meydana geldi. Son olarak Almanya DFB Kupası'nda karşı karşıya gelen iki takım bol gollü bir karşılaşmaya imza attı. Borussia Dortmund rakibi Bayern Münih'i 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Almanya Ligi'nde oynanan son lig maçında Bayern rakibi Dortmund'u 4-1 yenerek etkileyici bir futbol ortaya koymuştu. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Borussia Dortmund Bayern Münih maçı bu akşam saat kaçta?

Borussia Dortmund Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Karşılaşmayı ülkemizde canlı yayınlayacak kanal bulunmuyor.

Signal Park'ta oynanacak mücadele öncesinde 81.360 bilet satışa çıktı ve biletlerin çoğu kısa süre içerisinde tükendi

Almanya Süper Kupası veya DFL-Supercup, Almanya Futbol Federasyonu'nun düzenlediği bir kupadır. Bundesliga şampiyonu ile Almanya Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren turnuva, 1987'den beri resmi olarak düzenlenmektedir. Almanya lig şampiyonu ile kupa şampiyonu 4 kez resmi olmayan maçlarda karşı karşıya gelmiştir.