Boluspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turunda oynanacak karşılaşmalar bugün başlıyor. Günün en önemli maçında Galatasaray, deplasmanda Boluspor'a konuk olacak. Her iki takım da 22 Ocak'ta oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek adına sahada olacak. Peki, Boluspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Son 16 turu ilk maçında Boluspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Boluspor Galatasaray maçının detayları futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Bu müsabakaya saatler kala yayıncı kanal bilgisi ve maçın başlayacağı saat merak konusu oldu. İşte, Boluspor Galatasaray maçına dair detaylar...
HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün Boluspor ile karşılaşacak. Boluspor'un evinde Galatasaray'ı ağırlayacağı maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.50'de başlayacak karşılaşma atv ekranlarından canlı yayınlanacak.
KADROLAR BELLİ OLDU
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Boluspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.
İKİ TAKIM BU TURA NASIL GELDİ?
Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı. Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.
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