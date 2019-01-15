Boluspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
15.01.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Boluspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Boluspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turunda oynanacak karşılaşmalar bugün başlıyor. Günün en önemli maçında Galatasaray, deplasmanda Boluspor'a konuk olacak. Her iki takım da 22 Ocak'ta oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek adına sahada olacak. Peki, Boluspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Son 16 turu ilk maçında Boluspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Boluspor Galatasaray maçının detayları futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Bu müsabakaya saatler kala yayıncı kanal bilgisi ve maçın başlayacağı saat merak konusu oldu. İşte, Boluspor Galatasaray maçına dair detaylar...

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün Boluspor ile karşılaşacak. Boluspor'un evinde Galatasaray'ı ağırlayacağı maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.50'de başlayacak karşılaşma atv ekranlarından canlı yayınlanacak.

KADROLAR BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Boluspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

İKİ TAKIM BU TURA NASIL GELDİ?

Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı. Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.

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