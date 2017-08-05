Bolt, yarı finalde!

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün başlayan Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 100 metre birinci turunda piste çıkan Usain Bolt serisini 10.07 dereceyle 1. bitirerek yarı finale çıkmayı başardı.

Bu turnuva sonrası kariyerini bitirecek olan Jamaikalı sprinterin en büyük rakiplerinden Justin Gatlin 10.05 ile 5. seriyi ilk sırada tamamlarken,Christian Coleman da 10.01 ile 1. seriyi 1. bitirerek finale yükseldi.

Erkekler 100 metre ilk turunda yarışan iki milli atletten Jak Ali Harvey, 10.13'lük süresiyle serisinde ikinci olarak yarı finale kaldı. Ön

elemeleri geçerek ilk turda mücadele etmeye hak kazanan Emre Zafer Barnes ise 10.22'lik derecesiyle serisini 4. sırada tamamlayarak yarı finale çıkmaya hak kazandı.

Kadınlar 1500 metre seçmesinde yarışan Meryem Akdağ, 4.12.51'lik derecesiyle mücadeleyi 11'inci sırada tamamladı ve elendi.

Şampiyonada ilk günün son yarışı, erkekler 10 bin metre finalinde yaşandı. Somali asıllı Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, 26.49.51'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Milli sporcu Polat Kemboi Arıkan ise yarışı tamamlayamadı.