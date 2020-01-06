Bold Pilot (Şampiyon) filmi konusu | Halis Karataş ve eşi Begüm Atman kimdir, kaç yaşında öldü

Şampiyon Bold Pilot filminde oynayan Halis Karataş ve Begüm Atman kimdir? İlk kez televizyonda yayınlanan Bold Pilot filmini izleyenler en çok bu soruyu merak etti. Halis Karataş ve Begüm atman kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilenler...

HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Halis Karataş 2 Ekim 1972'de doğdu. Maddî durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak, Sivas'ın bir köyünde dünyaya geldi. Çocukluğunda futbola ilgi duyuyordu. Jokey olmasına vesile, amcasının ve babasının seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş'ın da jokey olmasıydı. Ailesi kendisinin jokey olmasına karşı çıktı; ancak o 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır.

Eski Türkiye Jokey Kulübü (TJK) başkanı Özdemir Atman’ın ikiz kızlarından biri olan Begüm Atman 1966 yılında dünyaya geldi. İşte Begüm Atman hakkında merak edilenler…

BEGÜM ATMAN KİMDİR?

Begüm Atman, 2003 yılında yıllarca at yarışı seyircisinin hayranlıkla izlediği Türk jokey Halis Karataş ile evlendi. Özdemir Atman'ın vefatından üç sene sonra nikah masasına oturan çift, iki çocuk sahibi oldu… Çocuklarına Azra ve Özdemir adını verdiler. ‘Sihirbaz' lakaplı Halis Karataş'ın mutluluk tablosu, 2009'da eşi Begüm Hanım'ın meme kanserine yakalanmasıyla bozuldu. Beş yıllık mücadeleden sonra, Begüm Atman Karataş, 2014'te hayatını kaybetti.

Hayatı sinema projesine konu olan Begüm Atman, 1966 tarihinde dünyaya geldi. Eski TJK (Türkiye Jokey Kulübü) başkanı Özdemir Atman'ın ikiz kızlarından biridir. Yarış atı antrenörlüğü yapan Özdemir Atman, 2003 yılında yıllarca at yarışı seyircisinin hayranlıkla izlediği Türk jokey Halis Karataş ile evlendi. Özdemir Atman’ın vefatından üç sene sonra nikah masasına oturan çift, iki çocuk sahibi oldu... Çocuklarına Azra ve Özdemir adını verdiler.

Begüm Atman vefat ettiğinde 48 yaşındaydı.

Halis Karataş, bir röportajında Begüm Atman ile arkadaşlıktan aşka dönüşen birlikteliğini şu sözlerle anlatmıştı: “Eşimle, babası Özdemir Bey’le ilk seyahatte, 1991’de Phuket’te tanıştık. Sonra aileyle görüşmeye başladım ve dost olduk. Özdemir Bey ile çalışmaya başladıktan sonra ailenin bir ferdi olmuştum. Beni yemeklere çağırırlardı. Begüm’le çok iyi anlaşırdık, yıllarca çok iyi arkadaştık. Arkadaşken de her şeyi paylaşırdık. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı, sevinçlerimizi... Sonra arkadaşlığımız aşka döndü. Onda öyle bir yürek vardı ki, tarifi yok..”