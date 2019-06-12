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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.06.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Bold Pilot için bu kez rol yapmadılar, kupa verdiler!

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Bold Pilot için bu kez rol yapmadılar, kupa verdiler!

Türk yarışçılığının unutulmaz safkanlarından, Gazi Koşusu şampiyonu ve rekortmeni Bold Pilot adına düzenlenen mücadele, Çarşamba günü Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirildi. Kupa töreni ise görülmeye değerdi…

Kariyerine başladığı 1995 yılından itibaren elde ettiği başarılar ve pistteki sıra dışı duruşu sayesinde taraflı tarafsız herkesin sevgilisi haline gelen ve adına film yapılan efsane yarış atı Bold Pilot Koşusu’nda daha önce start almamış 2 yaşlı safkan İngiliz tayları 1000 metre çim pistte mücadele etti. 11 tayın start aldığı koşuda, Hakan Kefoğlu'nun sahibi ve yetiştiricisi olduğu, Tarkan Şit’in antrene ettiği doru safkan ANAKIN jokeyi Hışman Çizik idaresinde galibiyete ulaşan isim oldu.


BAŞROL OYUNCULARI BU KEZ KUPA SUNDU

Bold Pilot ve jokey Halis Karataş’ın hayatını konu alan “Bizim için Şampiyon” filminin başrol oyuncuları da dün Veliefendi’deydi. Yarış sonrasında düzenlenen kupa töreninde filmin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah, kazanan tayın sahibi adına TJK asli üyesi Faruk Tınaz’a ödülünü takdim etti. Anakın’ın antrenörü adına Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz’a ödülünü yapımcı Yamaç Okur verdi. Kazanan jokey Hışman Çizik’e ödülünü ise oyuncu Ekin Koç takdim etti.

EFSANE ŞAMPİYON BOLD PILOT

Türk atçılığının bugüne kadar yetiştirmiş olduğu en başarılı safkan İngiliz atlarından biri olan, Özdemir Atman’ın sahipliğini yaptığı Bold Pilot, 21 Nisan 1993’te, Persian Bold ve Rosa Palumbo ikilisinin yavrusu olarak dünyaya geldi. Yarış hayatına 1995 yılındaki Asuvan Koşusu ile başlayan unutulmaz safkan, starttan geç çıkmasına rağmen galibiyete ulaşmıştı. 2 yaşlı taylara mahsus koşulan Çaldıran ve Sakarya Koşularını zorlanmadan kazanan Bold Pilot, 1995’i yılın baş tayı olarak noktaladı. 1996’daki 70. Gazi Koşusu’na jokeyi Halis Karataş ile katılan unutulmaz safkan, 2.26.22’lik derecesiyle bugün halen kırılamayan bir rekorun altına imza attı ve zafere ulaştı. Kariyerinde katıldığı 30 yarışın yalnızca 1 tanesinde ilk dördün dışında kalan safkan, 16 Ağustos 1998’de katıldığı Başbakanlık Koşusu ile pistlere veda etti.
2013 yılında Veliefendi'de jübile töreni düzenlenen Bold Pilot, 30 Nisan 2015 tarihinde, 22 yaşındayken aramızdan ayrıldı.

Bold Pilot için bu kez rol yapmadılar, kupa verdiler

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