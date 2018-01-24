Bol bol orta yapın Fernandao'yu bulun

SÜPER Lig’de pazar günü Trabzonspor’a konuk olmaya hazırlanan F.Bahçe’de teknik patron Aykut Kocaman’ın bu zorlu maçta en büyük kozları Aatıf, Dirar ve Valbuena olacak. Trabzonspor’un kanatlardaki zaaflarını değerlendirmek isteyen Kocaman, Dirar ve Aatıf’tan sürekli orta yaparak topu ileri uçtaki arkadaşlarıyla buluşturmalarını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı Valbuena’ya da defansın arkasına atacağı uzun toplarla arkadaşlarını kaçırma görevi verdi.

‘AYAĞINDA TOP TUTMA’

ANTRENMANLARDA sık sık Valbuena ile konuşan Kocaman’ın Fransız yıldıza “Ayağında topu çok tutmamaya çalış. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde pas ver” dedi. Bu zorlu maçta orta saha oyuncularının paslarıyla besleyeceği ve takımının gol umudu olacak isimse Fernandao olacak. Ligde ilk golünü geçen hafta Göztepe’ye atan Brezilyalı, hava hakimiyetiyle Kocaman’ın bir diğer önemli silahı... Tecrübeli teknik adam, ayrıca duran top organizasyonu da çalıştırıyor.

İLERİ UÇTA GOL ARAYACAK

Göztepe maçında bu sezon ligdeki ilk golünü atan Fernandao, Trabzonspor maçında Kocaman’ın en önemli gol silahı olacak.