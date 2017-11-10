Bogdan Bogdanovic 9 sayı attı!

Bogdan Bogdanovic ilk yarıdaki 8'de 1 isabetinden sonra ikinci yarıda 2/2 isabetle 9 sayıya ulaştı, istatistiklerine 3 ribaund, 2 asist, 1 top çalma, 1 de blok ekledi. Son 2 dakikada Joel Embiid'i 2 kez bloklayan Willie Cauley-Stein maçın kazanılmasını sağlayan isimler arasında yer alırken 15 sayı attı, Zack Randolph 20, Justin Jackson 19 sayıyla oynadı.
Philadelphia'da Furkan Korkmaz süre almadı, Joel Embiid 22 sayı, 15 ribaund, Dario Saric 13 sayı, 10 ribaundla double double yaptı. Robert Covington 14 sayı (6/12 üçlük), Ben Simmons 18 sayı üretti.