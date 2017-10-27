Bogdan Bogdanovic 10 sayı attı, yetmedi!

Sacramento King taraftarının iyi karşıladığı DeMarcus Cousin, Anthony Davis'in oynamadığı maçı 41 sayı (3/5 üçlük, 10/12 serbest atış), 8'i hücum 23 ribaund, 6 asistle tamamladı. Jrue Holiday 20 sayı, 7 asist, 4 ribaund, Jameer Nelson 18 sayı (4/8 üçlük), 6 asist, 4 ribaundla galibiyette rol aldı.
Sacramento Kings'te kenardan gelip maçın sonunda sahada kalan Bogdan Bogdanovic 25 dakikada 2/2 serbest atış, 0/2 üç sayı, 4/5 iki sayı isabetiyle 10 sayı attı, 4 asist, 2 de ribaund üretti. 7 oyucusu çift hanelere yüksselen Sacramento'nun en skoreri 14 sayıyla De'Aaron Fox oldu.(Basketfaul)