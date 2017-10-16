Yenimahalle Belediyesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Serhat Mahallesi'nde hizmete açılan parka efsane boksörün isminin verildiği bildirildi.
Parkın açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin'in de katıldığı kaydedildi.
Yaşar, törende yaptığı konuşmada, eski dünya kıtalararası ağır sıklet boks şampiyonu Sinan Şamil Sam'ın ismini Yenimahalle'de yaşatmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Ülkenin bayrağını başarıyla taşıyanlara sahip çıktıklarını vurgulayan Yaşar, "Burada 197. parkımızı açıyoruz. Sinan gibi bizlere gurur yaşatanlara hep sahip çıkacağız. Parkımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yenimahalle'nin her noktasına eşit hizmet etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.