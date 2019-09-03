Blaze Espor'dan muhteşem başlangıç

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriBlaze Espor'dan muhteşem başlangıç
GerieSpor Blaze Espor'dan muhteşem başlangıç
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

eSpor
03.09.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Blaze Espor'dan muhteşem başlangıç

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Blaze Espor'dan muhteşem başlangıç

Riot Games eski ülke müdürü Bora Koçyiğit’in kurduğu, Galatasaray Espor İdari menajerliğini yapmış olan Atahan Dikmen’in genel menajerliğini üstlendiği espor dünyasının yeni markası Blaze Espor, PUBG OPEN Ligi 1. turunda mücadele ettikleri F grubunu büyük bir üstünlük ile lider tamamladı.

Bir çok favori takımın yer aldığı F grubu, PUBG kitlesi tarafından ölüm grubu olarak nitelendiriliyordu. 1907 Fenerbahçe, sevilen yayıncı Mithrain’in takımı DÜŞTÜ BAAAAS, Chargers, zzzz ve hebelehubele takımları PEL Contenders için favori listesinde yer alıyorlar

Oynanan 6 maç sonunda Blaze Espor, topladığı 77 puan ile en yakın rakibinin 28 puan önünde, zirvede yer aldı.

Genel Menajer Atahan Dikmen, bu turu zorlanmadan geçtiklerini ifade ederken, “Güzel bir tur oldu, grubun seviyesi ilk tura göre çok yüksekti. İleride karşımıza çıkması muhtemel bütün rakiplerimize hasar verebildik. İlk tur olmasına rağmen 1. bitirmenin gelecek için iyi mesajlar verdiğini düşünüyorum” dedi.

Bora Koçyiğit ise “Esas amacımız PEL’e yükselmek. Bir sene içerisinde Türkiye’nin en iyi PUBG takımı olmayı hedefliyoruz. Bu yolda önümüze çıkan tüm rakipleri geçebilmek amacı ile çok çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Bu sonuç ile 64 takım Çeyrek Finale katılmaya hak kazandı. Çeyrek Final maçları 4 grup halinde 7 ve 8 Eylül tarihlerinde oynanacak. Bu aşama sonucunda 32 takım yarı finale yükselme hakkı kazanacak. 

Blaze Espordan muhteşem başlangıç

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Beşiktaş'tan olay paylaşım! Gökhan Töre...
Deniz Ateş Bitnel, İl Hakemliği'ne düşürüldü
SON DAKİKA: Fatih Terim PFDK'da
TSYD'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret