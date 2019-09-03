Blaze Espor'dan muhteşem başlangıç
Riot Games eski ülke müdürü Bora Koçyiğit’in kurduğu, Galatasaray Espor İdari menajerliğini yapmış olan Atahan Dikmen’in genel menajerliğini üstlendiği espor dünyasının yeni markası Blaze Espor, PUBG OPEN Ligi 1. turunda mücadele ettikleri F grubunu büyük bir üstünlük ile lider tamamladı.
Bir çok favori takımın yer aldığı F grubu, PUBG kitlesi tarafından ölüm grubu olarak nitelendiriliyordu. 1907 Fenerbahçe, sevilen yayıncı Mithrain’in takımı DÜŞTÜ BAAAAS, Chargers, zzzz ve hebelehubele takımları PEL Contenders için favori listesinde yer alıyorlar
Oynanan 6 maç sonunda Blaze Espor, topladığı 77 puan ile en yakın rakibinin 28 puan önünde, zirvede yer aldı.
Genel Menajer Atahan Dikmen, bu turu zorlanmadan geçtiklerini ifade ederken, “Güzel bir tur oldu, grubun seviyesi ilk tura göre çok yüksekti. İleride karşımıza çıkması muhtemel bütün rakiplerimize hasar verebildik. İlk tur olmasına rağmen 1. bitirmenin gelecek için iyi mesajlar verdiğini düşünüyorum” dedi.
Bora Koçyiğit ise “Esas amacımız PEL’e yükselmek. Bir sene içerisinde Türkiye’nin en iyi PUBG takımı olmayı hedefliyoruz. Bu yolda önümüze çıkan tüm rakipleri geçebilmek amacı ile çok çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Bu sonuç ile 64 takım Çeyrek Finale katılmaya hak kazandı. Çeyrek Final maçları 4 grup halinde 7 ve 8 Eylül tarihlerinde oynanacak. Bu aşama sonucunda 32 takım yarı finale yükselme hakkı kazanacak.
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