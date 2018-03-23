Blake Griffin'in triple-double'ı Houston'u yenmeye yetmedi!
Houston Rockets, Detroit Pistons karşısında beklenmedik şekilde zorlandı ve uzatma sonunda 100-96 kazandı.
Dört buçuk dakika kala 9 sayı geride bulunan Detroit Pistons yakaladığı 11-0'lık seriyle maçı uzatmaya götürdü. Karşılaşmada iki takım toplam 71 üçlük kaçırdı: Houston Rockets 12/51, Detroit Pistons 6/38 (Toplam 18/89)
James Harden 21 sayıyla oynarken uzatma periyodunda takımının 12 sayısının 10'unu attı. Üç sayı çizgisinin gerisinden isabet bulamayan (0/8 Harden) 20'de 4 saha içi isabette kaldı, 8 ribaund, 5 de asist üretti. Chris Paul sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı, Eric Gordon 22 sayı, Clint Capela 10 sayı, 14 ribaund, 3 asistle mücadele etti.
Detroit'te Blake Griffin 21 sayı (1/7 üçlük), 10 nribaund, 10 asistle triple double yaptı, Andre Drummond 17 sayı, 20 ribaund, Ish Smith 18 sayı, 8 ribaundluk istatisitk oluşturdu.
BASKETFAUL
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