‘Bizi yalnız bırakmayın’

YILLARCA Alba Berlin kaptanlığı yapan ve dört yıl Alba’nın Sportif Direktörlüğü görevini yürüten Darüşşafaka Genel Menajeri Mithat Demirel, Berlinli Türklerin Ocak ayında basketbol şöleni yaşayacaklarını söyledi.

Alba Berlin’in güçlü bir rakip olduğunu söyleyen Demirel, “Alba birbiriyle uyumlu bir kadroya sahip. Takımın en büyük silahı seyircisi. Avrupa’da en çok seyirci çeken basketbol takımı Alba Berlin. Darüşşafaka ve Galatasaray ile yapacakları maçlarda seyircisi salonu dolduracaktır. Berlinli Türklerin de maça gelip bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Maça gelenler kaliteli bir basketbol izleyeceklerdir” dedi.

Darüşşafaka’nın bu yıl genç bir takım kurduğunu belirten Demirel, “Kadromuzu yeniledik. 11 yeni oyuncu aldık. Aldığımız sonuçlar bizi EuroCup’ta umutlandırıyor” diye konuştu. Demirel, EuroCup’ta final oynamak istediklerini de söyledi.

HUNDT DA SAKATLANDI

Alba Berlin Galatasaray ve Darüşşafaka maçları öncesi sakatlık sorunu yaşıyor. Alba’da Bogdan Radosavljevic ve Spencer Butterfield’den sonra genç oyuncusu Bennet Hundt da sakatlandı. Hundt ayağını kırdığı için üç ay formasından uzak kalacak. Radosavljevic’in ayağı burkulduğu için dört hafta, Butterfield’in ise ayağında yırtık tespit edildiği için beş hafta forma giyemeyecek.

Alba Berlin Galatasaray ve Darüşşafaka ile yapacağı maçların biletlerini satışa çıkardı. İnternet üzerinden satışı yapılan biletlerin en ucuzu 14, en pahalı bilet ise 72 eurodan satılıyor.