"Bizi çekemiyorlar"

Her sene bir lig çıkarak 3 yılda Süper Lig’e nasıl çıktıklarını anlatarak sözlerine başlayan Ünsal Kıraç, “Çok kısa sürede oldu inanılamaz bir efor sarf edildi. Tabi biz Erzurumspor’a gelmeden önce deneyimliydik. Bildiğiniz gibi Kartalspor’da uzun yıllar hizmet verdik. Her yıl Kartalspor’da final, yarı final, çeyrek final, Play-Off mutlaka bir başarıya imza atıyorduk. Çok güçlü bir alt yapımız vardı. Alt yapımızdan yetiştirip Süper Lig kulüplerine birçok yıldız isim vermiştik. Bunlar arsında Volkan Demirel, Servet Çetin, Egemen Korkmaz, Olcan Adın, Erman Özgür, Burak Akdiş Coşkun Birdal vs… gibi şu anda isimleri aklıma gelen oyuncular. Türk futboluna armağan ettik” dedi.

ERZURUMSPOR’UN HALİ İÇLER ACISIYDI

Erzurum'a geldiklerinde kulübün çok kötü bir durumda olduğunu anlatarak devam eden Kıraç, “Biz Erzurum’a geldiğimizde bizden Erzurumspor’a el atmamızı ve ilgilenmemizi istediler. Erzurum halkı buna çok önem veriyordu. Ancak geçmişte Erzurumspor’un da durumu içler acısıydı. Kulüp kapanmış, 100 kadar yöneticinin evine iş yerine haciz gelmişti. Çok sıkıntılı bir durumdu. Önce Başkanımız (Mehmet Sekmen) delaletiyle bu sıkıntılı durumu ortadan kaldırdık. O borçları belediye olarak yapılandırarak ödemeye başladık. İşte burada gördüğünüz bu ödül de o geçmişte başkanlık yapan yönetim kurulu üyeliği yapan arkadaşların jestten dolayı başkanımıza ve bana vermiş oldukları hediyedir. Daha sonra bir program dahilinde Erzurumspor’u bulunduğu yerden alıp ismini değiştirerek Büyükşehir Belediye Erzurumspor yaparak, bir üst lige çıkarmayı taahhüt ettik” diye konuştu.

LİGDE KALICI OLACAĞIZ

Erzurum'un bu başarısını çekemeyenler olduğunu vurgulayan Ünsal Kıraç, “Ben buradan Erzurumspor’un süper ligde kalıcı olacağının ilan etmek istiyorum. Erzurumspor ligin orta sıralarında olacak. Belki istemeyenler olacak ama hevesleri kursaklarında kalacak. Erzurumspor, Allah’ın izniyle bu ligde uzun yıllar kalıcı olacak. Bizi çekemeyenler var. Bunlar iç ve dış etkenler… Kimse bizim bu seviyelere geleceğimize inanmıyordu. Bu inancında inat edenler, ‘Nasıl yaptılar bu işi?’ diye. Düşünüyorlar. Ben de onlara diyorum ki; en güzel şey bükemediğiniz ele alkış tutacaksınız. Büyükşehir Belediye Erszurumspor’a alkış tutsunlar. Görecekler bu sene Erzurumspor ligi en iyi ve kendine yakışır bir yerde bitirecek. Seneye de inşallah hedef Avrupa kupaları diyorum.

İNANAMAK VE İYİ BİYET ÇOK ÖNEMLİ

Erzurumspor'u en dipten alıp zirveye çıkarmanın gururunu yaşadıklarını ifaden eden Kıraç, bu başarının püf noktalarını şu ifadelerle anlattı: Bir; yaptığınız işe inanacaksınız. İnanmak başarmanın yarısıdır. İki; art niyetli değil, iyi niyetli olacaksınız. Biliyorsunuz bir takım kulüplerimiz var. Bu kulüpler şu anda art niyetli kişiler tarafından batağa saplanmış durumda. Büyük kulüplerimizde, orta seviyede kulüplerimiz de var bunların içinde. Sayabildiğiniz kadar sayın. Süper Lig’de de var, TFF 1. Ligi’nde de daha alt liglerde de... Önce iyi niyetli olacaksınız. Kulübe sahip çıkacaksınız. Kulübün gücünün yeteceği çerçevenin dışında, afaki işler yaparsanız menajerlerin elinde oyuncak olursunuz. Bir de bakarsınız ki; Batmışsınız! Kurtulmanız da mümkün değil. Biz bunlara dikkat ederek yolumuza devam etmek istiyoruz. Ayrıca burada büyükşehir belediye başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’de kulübe inanılmaz sahip çıkıyor. Biz de adımımızı ölçülü bir şekilde adım atmaya devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” dedi.

ÜMİDİMİ HİÇ KAYBETMEDİM

İnancını hiç kaybetmediğini aktaran kıraç, “Bakın nasıl inandığımıza dair bir örnek daha vereyim. Denizlispor deplasmanından 1-0 galipken 2-1mağlup döndük. Ligin bitimine 5 hafta vardı. Moraller bozuk Play-Off olmaz artık diye konuşuluyordu. Hocamızı çağırdım ‘Kaç maçımız var’ dedim? ‘Beş’ dedi. ‘Kaç puan eder’ dedim? ‘15 puan’ dedi. ‘Sen bu 15 puanı alacağımıza inanmıyor musun? Ben inanıyorum. Bu 15 puanı alır Play-Off’a kalırız’’ dedim. Herkes dalga geçiyordu. Biz 5 maç değil 8 maç kazandık ve Süper Lig’e çıktık. Ben o gecede inanıyordum. Ne olursa olsun biz bu maçı kazanıp, Süper Lig’e çıkacağız diye. Allah’ta yardım etti. Onun dediği oldu. İyi niyetimizin mükafatını aldık...” dedi.

“Hiç kimse bizden afaki transferler beklemesin” diyerek devam eden deneyimli yönetici, “Biz bir taraftan Süper Lig’de kalıcı olmayı hedeflerken, diğer taraftan da alttan gelecek yerli oyunculara yer açıyoruz. Şu anda alt yapıdan aldığım 4-5 tane oyuncu var ki; bunlar bu takıma inanılmaz katkılar sağlayacak isimler. İsim vermiyorum Erzurumspor’dan 2-3 futbolcumuzu A Milli Takım’a çağırabilirler. Bu da bizim için sürpriz olmaz. Çünkü o kabiliyette yerli oyuncular alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni sezon çalışmaları hakkında da bilgi veren Ünsal Kıraç, “Yeni sezon için transferde bayağı bir mesafe kat ettik. 3-4 daha oyuncu aldıktan sonra transferi kapatacağız. Sonra ‘Dadaş’ sahaya inşallah inecek. Mevcut kadromuzdan 10 oyuncuyu takımda tuttuk. Bunlara 10 oyuncu daha takviye yaptık. Bir santrfor, stoper ve sağ bekte eksiğimiz var onları da tamamladığımız zaman tam kadro çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Lig fikstürü de belli oldu. İlk maçımızı Konyaspor ile deplasmanda oynayacağız. İyi başlamak istiyoruz” dedi.

BANA KALSA 11 TÜRK İLE OYNARIM

Kadrodaki yabancı sayısını düşürerek üzerlerine düşen görevi yapacaklarını aktaran Kıraç, “Kadromuzda şu an itibariyle 5 yabancı oyuncu var. Belki 1-2 tane daha alabiliriz. Hepsi de forma bulur, bulamaz onu bilemem ama beni bilen bilir. Ben hocaya da söyledim (Mehmet Altıparmak) gerekirse 11 tane yerli oyuncuyla oynayalım, ben buna çok sevinirim. Buna gayret ediyoruz. Genç yetenekleri kadronuzda tutmaya çalışıyoruz. Belki bu sene kadromuzda 7 tane yabancı oyuncu olacak ama önümüzdeki yıl 5’e 3’e düşürmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

YABANCI SINIRLAMASI GELMELİ

Uzun süre gündemi meşgul eden yabancı kuralına da değinen Erzurumspor Asbaşkanı, “2003-04 sezonuydu. Ben bu konuyu 20 sene önce spordan sorumlu devlet bakanımıza iletmiştim. O yıl İngiltere, İtalya, İsviçre gibi ülkeler Avrupa kupalarına katılamamıştı. Aynı bu ülkeleri örnek vererek ‘Bir gün gelecek biz de katılamayacağız’ demiştim. O sene 8+3 düşünülüyordu. Ben yine o sene Kulüpler Birliği 2. 3. Lig Başkanı olarak toplantıya katılmış ve bu karara karşı çıkmıştım. Nedenini de bu şekilde izah etmiştim. Keşke ben haklı çıkmasaydım. İşte gördüğünüz gibi yine Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nda yokuz. Nedeni ise Türk oyuncuların yeteri kadar forma şansı bulamaması. Yabancı futbolcuda sınırlama getiren yasanının bir an önce çıkması lazım. Eğer o yasa bir an önce çıkmazsa biz de bütün kaynaklarımızı yabancı futbolculara aktarırız. Onlar bildiğiniz gibi garanti paraya oynuyor. Mutlaka bunun önüne geçilmesi ve bu yasanında çıkması lazım. İnşallah bu konuya spordan sorumlu devlet bakanımız el atar” dedi. (Güneş)

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