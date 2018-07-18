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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.07.2018 - 13:16, Son Güncelleme:

Bisiklet tutkunları Erciyes’te buluşacak

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Bisiklet tutkunları Erciyes’te buluşacak

Ülkemizin önemli bir bisiklet merkezi haline gelen Erciyes, FESTA 2200 BİSİKLET FESTİVALİ ile Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce bisiklet severi bir araya getiriyor. 2.200 metre rakımda, festival için kurulan çadır kampında konaklayacak olan bisiklet tutkunları, 4 gün boyunca Koca Sinan’ın şehri Kayseri’de doğa ve tarihe pedal çevirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi desteği Erciyes A.Ş, Erkut İnşaat ve Kayseri Bisiklet Derneği işbirliği ile bu yıl ilk kez düzenlenecek FESTA 2200, bisiklet meraklılarını doğa ve tarihle buluşturacak. 26-29 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 4 günlük bisiklet festivali, yüzlerce bisiklet tutkununu Erciyes’e çekecek.

Bisikletçiler, Erciyes Dağı’nın 2.200 metre rakımında bulunan Tekir Kapı Bölgesi’nde, Erciyes A.Ş. tarafından festival için özel olarak hazırlanan kamp alanında konaklayacak. Festivalin ilk gününde Mimar Sinan’ın şehri Kayseri’nin merkezinde pedal çevirecek olan bisikletçiler, 2‘inci günde 300 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan gizli cennet Sultansazlığı’nı turlayacak. Toplamda 52 kilometre pedal basacak olan festival katılımcıları 3’üncü günde 6 bin yıllık tarihi ile dikkat çeken Talas ilçesini ve Koç Dağı’nı aşarak toplam 62 km. yol yapacak. Festivalin son gününde ise 250 bisikletçi, Erciyes Dağı’nın Hacılar Kapı bölgesinde 40 km’lik parkurda birbirleriyle yarışacak.

Dünyanın en önemli bisiklet takımlarının da yüksek irtifa antrenmanlarını yapmak için tercih ettiği Erciyes, FESTA 2200 ile bisikletin merkezi olduğunu bir kez daha ispatlayacak.

Bisiklet tutkunları Erciyes’te buluşacak

Festival hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Krl. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes’in hem ülkemizde hem de tüm dünyada bisiklet sporunun da bir merkezi olarak bilinmesi yönünde büyük gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda dağın farklı lokasyonlarına profesyonel ve amatörler için mükemmel fırsatlar sunan Türkiye’nin ilk Downhill bisiklet parkurlarını inşa ettik ve uluslararası bisiklet kupalarına ev sahipliği yapıyoruz. Yüksek İrtifa Bisiklet Kamp potansiyeli ile dünyanın dört bir yanından global bisiklet takımlarını ağırlamaya başladık. Şimdi de Türkiye’nin her bölgesinden bisiklet severleri bir araya getirecek olan bisiklet festivaline ev sahipliği yapacağız. Farklı şehirlerden festivale katılacak olan bisikletliler dolu dolu 4 gün geçirerek hem Erciyes’i hem de Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme imkânı bulacak. Bizler de Erciyes’i kışın uluslararası bir kayak merkezi, yazın da profesyonel kamp, antrenman ve spor merkezi yapmak için hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz” dedi.

Bisiklet severler, Festa 2200 Bisiklet Festivali’ne katılmak ve detaylı bilgi almak için www.festa2200.com web sayfasını ziyaret edebilir.

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