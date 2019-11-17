Birsel Vardarlı Demirmen onurlandırıldı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya'yı 74-51 yendi. Maç öncesinde, sporculuk kariyerini noktalayan Fenerbahçe'nin ve milli takımın unutulmaz oyuncularından Birsel Vardarlı Demirmen için tören düzenlendi.
Aktif basketbol kariyerini sonlandırarak emekli olan Birsen Vardarlı Demirmen'e Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan tarafından plaket ve milli takım forması takdim edildi.
Törende seyircileri selamlayan Birsel'e, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan tarafından, çerçevelenen 7 numaralı milli takım forması ve teşekkür plaketi verildi.
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