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Basketbol
AA
25.12.2019 - 21:21, Son Güncelleme:

Birevim Elazığ İl Özel İdare: 79 - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 85

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Birevim Elazığ İl Özel İdare: 79 - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 85

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 85-79 yendi.

Salon: Elazığ İl Özel İdare
Hakemler: Tahsin Kuzu, Fatih Güler, İzel Deniz Pehlivan
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 12, Williams 15, Vaughn 24, Kübra Erat 9, Ervin 8, Manolya Kurtulmuş 2, Miray Şahin 3, Sanem Gamze Zeren 3, Slonjsak 3
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 18, Gökşen Fitik 3, Bentley 18, İlayda Güner 8, Marginean 18, Manso 12, Meltem Avcı 8, Feride Şevval Akalan
1. Periyot: 29-21
Devre: 50-42
3. Periyot: 62-64
5 Faulle Çıkan: 35.53 Nihan Demirkol (Birevim Elazığ İl Özel İdare)

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Birevim Elazığ İl Özel İdare: 79 - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 85


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