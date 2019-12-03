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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.12.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Bir skandal daha! Curling Federasyonu'na 'asker selamı' soruşturması...

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Bir skandal daha! Curling Federasyonu'na 'asker selamı' soruşturması...

Dünya Curling Federasyonu, Avrupa Curling Şampiyonası’nda Türk sporcuların kazandıkları maç sonunda ’asker selamı’ vermesinin ardından soruşturma başlattı.

İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası’nda Türk sporcuların kazandıkları maç sonunda ’asker selamı’ vermesi sonucu Dünya Curling Federasyonu, soruşturma başlattı.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, soruşturma sürecini Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirdi. Şebin, gerekli savunmayı yazıp göndereceklerini belirterek, "Dünya milletlerinden özellikle spor müsabakalarında çoğu ülkenin sporcuları bu selamı vermektedir. Bunun altında herhangi bir şey aramamak lazım" dedi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, çok güzel başarılar elde ettiklerini belirterek, "Geçen hafta Avrupa Şampiyonası vardı. A grubuna çıktığımız başarılı bir müsabakaydı. Burada kız ve erkek takımlarımız mücadele etti, çok güzel başarılar elde ettik. Bu ülkede bu coğrafyada yaşayan herkesin bir bayrak sevgisi var. Bayrak açıldığı zaman herkes selam durur. Bu bizim geleneğimiz, kültürümüzdür. Ailemizden, öğretmenlerimizden, devlet büyüklerimizden böyle gördük" diye konuştu.

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Akram Afiften asker selamı
Akram Afif'ten asker selamı!

"DÜNYA CURLING FEDERASYONU BİZDEN BİLGİLENDİRME TALEP ETTİ"

Asker bir millet olduğumuzun vurgusunu yapan Başkan Şebin, gerekli bilgileri yazıp Dünya Curling Federasyonu’na göndereceklerini belirterek şunları söyledi;

"Bizim bayrağımız grafikerler tarafından çizilmiş bir bayrak değil, bir hikayesi, bir geçmişi, ödenmiş bedelleri var. Çocukların aldığı galibiyetten sonra bir bayrak açıldı ve antrenörlerimiz, sporcularımızla birlikte selam duruşunda bulunduk. Bunu biz sokakta bile insanlara selam verirken, asker selamıyla elimizi başımıza kaldırır selam veririz. Bu bizim bir yaşam tarzımız. Dünya Curling Federasyonu asker selamı olduğu için bizden bir bilgilendirme talep etti. Biz de gerekli bilgileri yazıp göndereceğiz. Dünya milletlerinden özellikle spor müsabakalarında çoğu ülkenin sporcuları bu selamı vermektedir. Bunun altında herhangi bir şey aramamak lazım. Özellikle bir Türk sporcu bunu yapıyorsa, geleneğinden kaynaklanan bir şey. Başka milletin sporcusuna veya bir başka devletin egemenliğine herhangi bir suç teşkil etmemektedir. Bizim tamamen asker bir millet oluşumuzla ilgilidir."

"YABANCI ÜLKELERİN BİZİ ANLAMASI ÇOK ZOR"

Kenan Şebin, kimseden çekindikleri bir nokta olmadığını ifade ederek, "Son zamanlarda biz de birliktelik oluşturmak, sporcuları motive etmek için böyle yaptık. Bu tamamen motivasyon amaçlı bir şey. Avrupa ve Dünya ülkelerinin bizi anlaması çok zor. Bizim vatan sevgimizi, bayrak düşkünlüğümüzü anlamaları zaman alacak. Herkes anlayacak, biz Türk milletiyiz. Bu ülkede yaşayan herkesin, laz, kürt, çerkez, alevi, sünni herkesin bayrağı bir. Bunu dünyaya göstereceğiz. Kimseden çekindiğimiz bir nokta yoktur. Bayrak yoksa, biz de yokuz. Art niyet var mı, bunu da zamanla göreceğiz. Gönderdiğimiz yazıyla beraber gerçek niyetlerini anlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Bir skandal daha Curling Federasyonuna asker selamı soruşturması...

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