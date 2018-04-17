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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
17.04.2018 - 12:40, Son Güncelleme:

Bir dönem sona eriyor! Iniesta'nın yeni adresi...

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Bir dönem sona eriyor! Iniesta'nın yeni adresi...

Barcelona alt yapısında yetişen ve adını kulüp tarihine yazdıran Andres Iniesta'nın bir Çin ekibiyle anlaştı. As gazetesi, transferin İspanya Kral Kupası final maçının ardından açıklanacağını ve kulüp yönetiminin de ayrılıktan haberdar olduğunu yazdı.

Andres Iniesta, adını Barcelona tarihine altın harflerle yazdırdı. Ancak Barcelona alt yapısından yetişen 33 yaşındaki oyuncu kulübe vedaya hazırlanıyor.

Barcelona kariyerini Şampiyonlar Ligi kupasıyla sonlandırmak isteyen Iniesta, bu amacından uzaklaşsa da temsilcileri Iniesta'ya Çin'e götürmekle meşguldü. İspanya Ligi'nde şampiyonluğu büyük oranda garantileyen Barcelona'yla önümüzdeki hafta İspanya Kral Kupası finaline çıkacak olan Iniesta'nın transferi bu maç sonrası duyuracağı kaydedildi.

REKLAMLARIN BİR PARÇASI
Tecrübeli oyuncunun durumunu takım arkadaşları ve kulüp yönetiminin de bildiği vurgulandı ve Iniesta'nın bir Çin ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Iniesta'nın gideceği kulübün ismi açıklanmadı; ancak Çin'den dört kulübün yüklü teklifle geldiği haberde yer aldı.

Maç Sonucu Bahsini Seç

Iniesta'yı transfer edecek kulüp yıldız ismi reklamlarda yoğun bir şekilde kullanacak. Çin'e olan ilgiyi artırmak için akedemi kurulacak ve Iniesta'nın tecrübelerinden yararlanacak. 33 yaşındaki oyuncu transfer edecek ekip, oyuncunun sahibi olduğu "Bodega Iniesta" şaraplarının da Çin'de dağıtım haklarını alacak. (Ntv Spor)

 

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