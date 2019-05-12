BGL'de şampiyon Banvit!
Basketbol Gençler Ligi (BGL) Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Anadolu Efes'i 91-68 yenen Banvit şampiyon oldu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplerin altyapı takımlarının yer aldığı ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'de mutlu sona ulaşan Balıkesir temsilcisi, sezonu şampiyonluk kupasıyla kapattı.
Organizasyonun En Değerli Oyuncusu (MVP) Banvit forması giyen Alperen Şengün seçildi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreniyle Banvit kupasını aldı.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu kupayı takım kaptanı Eray Akyüz'e takdim ederken Banvitli oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.
Sezonun "Cavit Altunay En Çok Oyuncu Gelişimi Sağlayan Antrenör" ödülünü Gaziantep Basketbol BGL Başantrenörü Mahir Bayrak; "Mehmet Baturalp En Başarılı Antrenör" ödülünü ise Fenerbahçe Beko BGL Başantrenörü Serhan Aydanarığ aldı.
Öte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, TOFAŞ Basketbol A Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Anadolu Efes Basketbol A Takımı oyuncularından Adrien Moerman ve Türk basketbolunun duayen isimleri karşılaşmayı kenardan takip etti.
Diğer yandan, üçüncülük maçında Pınar Karşıyaka'yı 85-62 mağlup eden Fenerbahçe Beko, organizasyonu üçüncü tamamladı.
İlk kez 2017-2018 sezonunda düzenlenen Basketbol Gençler Ligi'ni geçen yıl Anadolu Efes kazanmıştı.
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