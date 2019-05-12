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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
12.05.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

BGL'de şampiyon Banvit!

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BGL'de şampiyon Banvit!

Basketbol Gençler Ligi (BGL) Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Anadolu Efes'i 91-68 yenen Banvit şampiyon oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplerin altyapı takımlarının yer aldığı ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'de mutlu sona ulaşan Balıkesir temsilcisi, sezonu şampiyonluk kupasıyla kapattı.

Organizasyonun En Değerli Oyuncusu (MVP) Banvit forması giyen Alperen Şengün seçildi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreniyle Banvit kupasını aldı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu kupayı takım kaptanı Eray Akyüz'e takdim ederken Banvitli oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Sezonun "Cavit Altunay En Çok Oyuncu Gelişimi Sağlayan Antrenör" ödülünü Gaziantep Basketbol BGL Başantrenörü Mahir Bayrak; "Mehmet Baturalp En Başarılı Antrenör" ödülünü ise Fenerbahçe Beko BGL Başantrenörü Serhan Aydanarığ aldı.

BGLde şampiyon Banvit

Öte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, TOFAŞ Basketbol A Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Anadolu Efes Basketbol A Takımı oyuncularından Adrien Moerman ve Türk basketbolunun duayen isimleri karşılaşmayı kenardan takip etti.

Diğer yandan, üçüncülük maçında Pınar Karşıyaka'yı 85-62 mağlup eden Fenerbahçe Beko, organizasyonu üçüncü tamamladı.

İlk kez 2017-2018 sezonunda düzenlenen Basketbol Gençler Ligi'ni geçen yıl Anadolu Efes kazanmıştı.

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