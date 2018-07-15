Beşiktaş'tan tatsız prova! Maçta 5 gol...
Yeni sezona hazırlık kapsamında Beşiktaş, CSKA Moskova ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlı ekip sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmaya Beşiktaş adeta golle başladı. 8. dakikada Tolgay Arslan attığı golle skoru 1-0 yaptı. CSKA'nın bu gole cevabı gecikmedi. 15. dakikada Chalov eşitliği sağlayan golü attı. Dakikalar 27'yi gösterdiğinde CSKA karşılaşmada öne geçti. Astemir'in golü skoru 2-1 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda farkı açan gol Mitrovic'in kendi kalesine 53. dakikada attığı golle geldi. Rus temsilcisi bu golle skoru 3-1 yaptı. 75. dakikada Dmitri Efremov takımı adına 4. golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca temsilcimiz Beşiktaş, CSKA Moskova ile oynadığı hazrılık maçından 4-1 mağlup ayrıldı.
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