Haber Giriş: 11.01.2020 - 22:05,
Beşiktaş'tan harcama limitleri için açıklama! "Transfer yapmamız güçleşti"
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, resmi internet sitesinden harcama limiti açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada "Tahkim Kurulu’nun vermiş olduğu kararla, transfer yapmamız ne yazık ki oldukça güçleşmiştir. Bu kararın gerekçesini anlamakta güçlük çekmemize karşılık, Beşiktaş JK olarak kurallara uymaya ve hakkımızla kazanabilmek için mücadele etmeye devam edeceğiz.." ifadeleri kullanıldı.
Detaylar birazdan...
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