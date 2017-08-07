Beşiktaş'tan dev adım! Dünya yıldızı...

Transfer dönemine sessiz giren ancak daha sonra Pepe, Alvaro Negredo ve Jermain Lens gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, gözünü artık stopere çevirdi.

İnter forması giyen ve önümüzdeki sezon İtalyan temsilcisinin kadrosunda düşünmediği Gary Medel ile pazarlıklarına devam eden Kara Kartal, Vida transferi için de anlaşma zemini arıyor.

Hırvat futbolcunun aralık ayında sözleşmesinin sona ermesi Beşiktaş’ın elini güçlendirirken, Dinamo Kiev tecrübeli savunmacıyı bırakmak istemiyor. 28 yaşındaki yıldız ise Türkiye’ye gelmeye ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya oldukça sıcak bakıyor.

GÜNEŞ MUTLAKA İSTİYOR

İki futbolcuyla da temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim, aynı zamanda listedeki diğer isimlerle de görüşmelerine devam ediyor.

Beşiktaş, önümüzdeki sezon Barcelona’da kadroda düşünülmeyen Javier Mascherano ve Thomas Vermaelen için de nabız yokluyor. Teknik direktör Şenol Güneş, Antalyaspor karşılaşmasına kadar mutlaka bu dört adaydan birinin kadroya katılmasını istiyor. (Fanatik)