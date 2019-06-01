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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
01.06.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta transferde ilk hedef Vlasic!

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Beşiktaş'ta transferde ilk hedef Vlasic!

Teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı oturtan Beşiktaş, transfer harekatına da başlıyor.

Dün hem Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ni hem de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ni gezen Avcı, transfer için raporunu da yönetime verecek. Siyah-beyazlı ekibin hedefinde Everton'da şans bulamayan Hırvat yıldız Nikola Vlasic'in olduğu da gelen haberler arasında.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı mesaiye erken başladı. Önce tesisleri gezen tecrübeli teknik adam, transfer için de yönetimle bir araya gelecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 2. Başkan Serdal Adalı'yla birlikte transfer için görüşecek olan Avcı, gerekli takviyeleri de yönetime bildirecek.

Umut Güner belirsizliği

Geçtiğimiz dönemlerde transfer komitesinin başında olan Umut Güner, bu kez transferlerin uzağında kalacak ve bu konuyu Başkan Fikret Orman ve 2. Başkan Serdal Adalı yönetecek. Geçtiğimiz günlerde yönetimde yapılan görev dağılımı sırasında Başkan Orman'ın "Bu dönemde görev dağılımı yapmayalım. Herkes yönetim kurulu üyesi olarak kalsın" dediği ancak Umut Güner'in bu duruma itiraz ederek "Transferlerle ben ilgilenirim" dediği iddia edilmişti. Güner bu sezon transferle ilgilenmeyecek.

Hedefte Nikola Vlasic

Beşiktaş'ta bu gelişmeler yaşanırken, bir yandan da transfer harekatı sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin, Everton'ın golcüsü Nikola Vlasic ile ilgilendiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Hırvat yıldız, bu sezon İngiliz ekibine geri döndü. Beşiktaş, golcü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kaymak istiyor. Abdullah Avcı'nın onay vermesi durumunda, yönetim bu transferi bitirmek için harekete geçecek. Asıl mevkisi 10 numara olan ve forvet de oynayabilen 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'da 31 maçta 8 gol atarken, 7 de asist yaptı.

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Beşiktaşta transferde ilk hedef Vlasic

Vlasic'in geride bıraktığımız sezondaki CSKA Moskova performansını hatırlayalım...

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