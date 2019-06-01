Beşiktaş'ta transferde ilk hedef Vlasic!

Dün hem Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ni hem de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ni gezen Avcı, transfer için raporunu da yönetime verecek. Siyah-beyazlı ekibin hedefinde Everton'da şans bulamayan Hırvat yıldız Nikola Vlasic'in olduğu da gelen haberler arasında.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı mesaiye erken başladı. Önce tesisleri gezen tecrübeli teknik adam, transfer için de yönetimle bir araya gelecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 2. Başkan Serdal Adalı'yla birlikte transfer için görüşecek olan Avcı, gerekli takviyeleri de yönetime bildirecek.



Umut Güner belirsizliği

Geçtiğimiz dönemlerde transfer komitesinin başında olan Umut Güner, bu kez transferlerin uzağında kalacak ve bu konuyu Başkan Fikret Orman ve 2. Başkan Serdal Adalı yönetecek. Geçtiğimiz günlerde yönetimde yapılan görev dağılımı sırasında Başkan Orman'ın "Bu dönemde görev dağılımı yapmayalım. Herkes yönetim kurulu üyesi olarak kalsın" dediği ancak Umut Güner'in bu duruma itiraz ederek "Transferlerle ben ilgilenirim" dediği iddia edilmişti. Güner bu sezon transferle ilgilenmeyecek.



Hedefte Nikola Vlasic

Beşiktaş'ta bu gelişmeler yaşanırken, bir yandan da transfer harekatı sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin, Everton'ın golcüsü Nikola Vlasic ile ilgilendiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Hırvat yıldız, bu sezon İngiliz ekibine geri döndü. Beşiktaş, golcü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kaymak istiyor. Abdullah Avcı'nın onay vermesi durumunda, yönetim bu transferi bitirmek için harekete geçecek. Asıl mevkisi 10 numara olan ve forvet de oynayabilen 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'da 31 maçta 8 gol atarken, 7 de asist yaptı.

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Vlasic'in geride bıraktığımız sezondaki CSKA Moskova performansını hatırlayalım...