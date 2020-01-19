Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'ya istifa çağrısı!
Beşiktaş taraftarları, Sivasspor maçının son anlarında "Abdullah Avcı istifa!" tezahüratlarında bulundu.Ayrıca Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapıldı.
Beşiktaş taraftarları, 2-1 mağlup oldukları Sivasspor maçının son dakikalarında "Abdullah Avcı istifa" çağrısında bulundu.
Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, "Sergen Yalçın" tezahüratları yaptı.
47 yaşındaki teknik adam Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırmıştı
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