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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2020 - 20:58,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'ya istifa çağrısı!

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'ya istifa çağrısı!

Beşiktaş taraftarları, Sivasspor maçının son anlarında "Abdullah Avcı istifa!" tezahüratlarında bulundu.Ayrıca Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapıldı.

Beşiktaş taraftarları, 2-1 mağlup oldukları Sivasspor maçının son dakikalarında "Abdullah Avcı istifa" çağrısında bulundu.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, "Sergen Yalçın" tezahüratları yaptı.

47 yaşındaki teknik adam Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırmıştı


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