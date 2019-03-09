Beşiktaş'ta Jason Rich'in sağ kolunda kırık tespit edildi
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Jason Rich'in sağ kolunda kırık tespit edildi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Nanterre ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanan Rich'in, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrolleri sonrasında sağ ön kol kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi.
Tedavisine hemen başlanan basketbolcunun, 4 hafta sonra parkelere dönmesinin beklendiği kaydedildi.
Nanterre karşılaşmasında sağ kol dirseğinde tendinopati oluşan Dusan Cantekin'in de Afyon Belediyespor karşılaşmasında kadroda yer almadığı belirtildi.
Siyah-beyazlı ekipte 2,5 hafta önce ameliyat edilen Robin Benzing'in ise 10 gün sonra çalışmalara başlayabileceği vurgulandı.
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