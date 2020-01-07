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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 19:58,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta ayrılık! James Michael McAdoo...

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Beşiktaş'ta ayrılık! James Michael McAdoo...

Beşiktaş Sompo Sigorta, James Michael McAdoo ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet James Michael McAdoo ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, McAdoo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sona erdirildiği bildirildi.

Açıklamada, "James Michael McAdoo'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetler sebebiyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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