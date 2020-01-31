Beşiktaş'ın transferi Ajdin Hasic kimdir kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Ajdin Hasic, 7 Ekim 2001 tarihinde Bosna Hersek'in Tuzla kentinde dünyaya geldi. Hırvatistan kulübü Dinamo Zagreb'in alt yapısında forma giymeye başlayan Ajdin Hasic, ara transfer döneminde Beşiktaş kadrosuna dahil oldu.

Dinamo Zagreb'e yetiştirme bedeli olarak 180 bin Euro ödendi.

Ajdin Hasic'in Beşiktaş’tan başka bir takıma transfer olması durumunda oyuncunun menajerine bonservis ücretinin %50 payı verilecek.

1,77 boyundaki sol ayağına sahip olan oyuncu, forvet ve sağ kanat mevkisinde forma giymektedir.