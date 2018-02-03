Beşiktaş'a Tosic ve Necip lazım!
Beşiktaş, generaller takımına dönüştü. Üst düzey savunma hattına rağmen rakiplere çok pozisyon veriyor. Çünkü orta sahada dirençli ve ideal bir üçlü oluşturamadı. Eskisi gibi kompakt bir görüntü veremeyen takımda Necip ve Tosic ile özdeşleşen azim ve ruh eksikliği var.
SON iki sezonun şampiyonu ve bu sezonun Şampiyonlar Ligi’nin namağlup takımı Beşiktaş, Türkiye Ligi’nde hedeflediği ritmi bulamadı. Özellikle deplasmanlarda kaybettiği 17 puanla dikkat çeken siyah beyazlılar bir türlü zirveyi ele geçiremedi. Devre arasında Vida, Larin ve Love’ı da kadrosuna katan Beşiktaş, ‘bir yıldızlar topluluğu’na dönüşse de istikrarlı bir çizgi tutturamadı. Şampiyonluk bir yana, ikincilik de böyle giderse hayal olacak. Peki neden? Siyah beyazlı takımın temel sorunlarını şöyle özetlemek mümkün:
1- FAVORİ REHAVETİ
Puan kayıplarına rağmen futbol kamuoyu tarafından şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilmesi takımda rehavete neden oluyor.
2- İDEAL ORTA SAHA YOK
Takım eskisi gibi kompakt oynayamıyor. Türlü nedenlerle orta alanda ideal bir üçlü oluşmadı. Bu bölge rakiplere çok rahat geçit veriyor.
3- TEK YÖNLÜ TALISCA
Forvet arkasındaki Talisca, gol attığında takım savunmasındaki zaafı örtülüyor. Kanada geçtiğinde de verimi düşüyor. Ne onunla ne de onsuz oluyor.
4- NEGREDO-Q7 KÜS MÜ?
Negredo, arkadaşlarına mükemmel paslar atarken kendisi doğru beslenmiyor. Quaresma ile arasında sıkıntı olduğu gözlemleniyor.
5- KÖTÜ TAKIMIN İYİSİ LENS!
Kupa maçlarında iyi gözüken Lens, as takımla bir türlü istenileni veremiyor. Akla şu geliyor: Geçen sezon o mu iyiydi Fenerbahçe mi çok kötüydü?
6- ÜST DÜZEY ACEMİLİKLER
Orta alan desteği az ama Adriano-Pepe-Vida-Gökhan Gönül-Medel gibi uluslararası düzeyde savunmacılar da son iki maçta acemice hatalar yaptı.
7- BİR ‘TAKIM YILDIZI’ DEĞİL
Beşiktaş, her pozisyonda rakipleri kıskandıracak kaliteli ayaklara sahip ama toplamda sahada tam bir ‘takım’ davranışı sergilendiği söylenemez.
8- ÇAVUŞLAR DA GEREKLİDİR
‘Generaller’ ekibine Necip ve Tosic ile azim ve ruh taşıyan çavuşlar gerekli. Bir nebze hata yapmaktan çekinmek kötü değil. İyi konsantrasyon da sağlar.
9- GÜNEŞ’İN DE TUTKUSU AZ
Kazanılan iki şampiyonlukta bir ezber oluşturan Şenol Güneş de formsuz. Sonuçlara verdiği tepkiye bakılırsa bir tutku azalması hissediliyor.
10- RADİKAL BiR DEĞiŞiM ŞART
Güneş’in bazı oyuncuları kızağa çekmesi ve arzusu yüksek isimlere yer vermesi gerekiyor. Ve Bayern Münih’i de sadece günü gelince düşünmeliler.
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