Beşiktaş yılın son derbisinde evinde Galatasaray'ı yendi

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

BEŞİKTAŞ: Karius - Adriano, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Medel (Dk. 70 Lens), Dorukhan Toköz, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek (Dk. 81 Love), Güven Yalçın (Dk. 46 Atiba)

GALATASARAY: Muslera - Ahmet Çalık, Ozan Kabak, Maicon, Mariano (Dk. 78 Linnes), Selçuk İnan (Dk. 74 Muğdat Çelik), Fernando, Nagatomo, Feghouli, Onyekuru (Dk. 83 Ömer Bayram), Eren Derdiyok

GOL: Dk. 18 Ljajic (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Eren, Fernando, Selçuk, Mariano (Galatasaray) - Medel, Adriano, Ljajic, Karius (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

ATIBA KULÜBEDE, NECİP STOPERDE

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi diğer bir sürpriz ise Atiba Hutchinson oldu. Kanadalı futbolcu lig maçlarında süre bulurken, Avrupa Ligi'nde listede olmadığı için forma şansı bulamıyordu. Atiba'nın Galatasaray maçında forma giymesi bekleniyordu. Şenol Güneş, Galatasaray karşısında Atiba'yı yedek soyundururken, yerine geçen hafta MKE Ankaragücü karşılaşmasının ısınma hareketlerini gerçekleştirirken sakatlanan ancak sakatlığını atlatan Medel'e forma şansı tanıdı. Galatasaray karşısında forma şansı bulan diğer bir isim ise Necip Uysal oldu. Hafta ortasında Sarpsborg deplasmanında gösterdiği performansla alkış alan tecrübeli futbolcu, Pepe'nin yokluğunda Vida'nın partneri oldu.



CANER SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta derbi maç öncesinde Caner Erkin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkacak olan Caner, maçta sarı kart görmesi halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Sakat ve cezalı futbolcuların çok olduğu Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçında Atiker Konyaspor karşısında geçen hafta sahaya sürdüğü 11'de iki değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam stoperde cezası sebebiyle forma giyemeyen Serdar Aziz'in yerine Ahmet Çalık'ı, sol bekte ise Ömer Bayram'ın yerine Nagatomo'yu sahaya sürdü. Terim, derbi maçında da takımını son haftalarda ligde tercih ettiği 3'lü savunma formatıyla sahaya sürdü.





VODAFONE PARK KAPALI GİŞE

Beşiktaş- Galatasaray derbisi sezon başından bu yana ilk kez kapalı gişe oynadı. Deplasman tribününde 1500 bilet rakip takıma verirlerken Beşiktaş tribünleri kombineler dahil tüm koltukların dolması dikkat çekti.



U21'DE KAZANAN BEŞİKTAŞ

U21 Ligi'nin 14'üncü haftasında Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray oldu. Mücadelede Beşiktaş, Yusuf Atasoy'un golüyle rakibini 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlı ekip bu galibiyetle rakibinden liderliği devraldı.



GALATASARAY YÖNETİMİNDEN BEŞİKTAŞ'IN DAVETİNE RET

Siyah beyazlı yönetim derbi karşılaşması öncesinde Galatasaraylı yöneticilerle birlikte dostluk yemeği yemek için sarı kırmızılı yönetime teklifte bulundu. Ancak teklif Galatasaraylı yöneticiler tarafından reddedildi. Hafta ortasında Fikret Orman başkanlığındaki Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamalar sebebiyle sarı kırmızılı yöneticilerin yemek davetini kabul etmediği iddia edildi.



BEŞİKTAŞ'TAN 'LOKOMOTİF' GÖNDERMESİ...

Derbi öncesinde Vodafone Park'ta Galatasaray kalecisi Muslera, ısınmak için sahaya çıktığında sarı kırmızılı takıma gönderme yaparcasına Loko Parçası çalındı.

Sözlerinde Galatasaray'ın hafta içinde Şampiyonlar Liginde 2-0 mağlup olduğu Lokomotif'in isminin geçtiği parça Vodafone Park'ta çalındı.

CÜNEYT ÇAKIR, NAGATOMO'YA 'GEÇMİŞ OLSUN'

Derbi öncesinde ısınmak için sahaya çıkan hakem Cüneyt Çakır, Galatasaray'da yaşadığı sakatlıkla ölümden dönen Nagatomo'nun yanına gidip Japon oyuncu ile sohbet etti. Schalke maçında göğsüne gelen top nedeniyle akciğeri sönen ve ölümden dönen Nagatomo'ya Çakır geçmiş olsun dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bu kez Kalamış'ta sarı kırmızılı takımın karşılaşmasını izledi. PFDK'dan aldığı hak mahrumiyeti cezası nedeniyle bu süreçte Galatasaray'ın her maçını bir dernekte izleme kararı alan başkan Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisini Kalamış Galatasaraylılar Derneği'nde kulüp üyeleri ve taraftarlarla birlikte izledi.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM, 57 NUMARALI LOCADA

PFDK'dan aldığı 10 maçlık ceza nedeniyle kulübede yer alamayan Fatih Terim, Vodafone Park Stadı'na futbolcuları ve sarı kırmızılı kafile ile birlikte geldi.

Terim, daha sonra Beşiktaş Kulübünün sarı kırmızılılar için tahsis ettiği 57 numaralı locada, analiz ekibi ve kulüp yetkilileri ile birlikte 90 dakikayı takip etti.

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