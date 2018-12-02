Beşiktaş yılın son derbisinde evinde Galatasaray'ı yendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş yılın son derbisinde evinde Galatasaray'ı yendi
GeriSpor Beşiktaş yılın son derbisinde evinde Galatasaray'ı yendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
Ali Naci KÜÇÜK, İsmail ER
02.12.2018 - 19:25, Son Güncelleme:

Beşiktaş yılın son derbisinde evinde Galatasaray'ı yendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş yılın son derbisinde evinde Galatasaray'ı yendi

Süper Lig'de 14. haftanın en önemli maçında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Beşiktaş'a derbide galibiyeti getiren golü 18. dakikada penaltıdan Ljajic kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 24'e yükseltip aynı puana sahip Galatasaray'ı geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

STAT: Vodafone
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
BEŞİKTAŞ: Karius - Adriano, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Medel (Dk. 70 Lens), Dorukhan Toköz, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek (Dk. 81 Love), Güven Yalçın (Dk. 46 Atiba)
GALATASARAY: Muslera - Ahmet Çalık, Ozan Kabak, Maicon, Mariano (Dk. 78 Linnes), Selçuk İnan (Dk. 74 Muğdat Çelik), Fernando, Nagatomo, Feghouli, Onyekuru (Dk. 83 Ömer Bayram), Eren Derdiyok
GOL: Dk. 18 Ljajic (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Eren, Fernando, Selçuk, Mariano (Galatasaray) - Medel, Adriano, Ljajic, Karius (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR
ATIBA KULÜBEDE, NECİP STOPERDE
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi diğer bir sürpriz ise Atiba Hutchinson oldu. Kanadalı futbolcu lig maçlarında süre bulurken, Avrupa Ligi'nde listede olmadığı için forma şansı bulamıyordu. Atiba'nın Galatasaray maçında forma giymesi bekleniyordu. Şenol Güneş, Galatasaray karşısında Atiba'yı yedek soyundururken, yerine geçen hafta MKE Ankaragücü karşılaşmasının ısınma hareketlerini gerçekleştirirken sakatlanan ancak sakatlığını atlatan Medel'e forma şansı tanıdı. Galatasaray karşısında forma şansı bulan diğer bir isim ise Necip Uysal oldu. Hafta ortasında Sarpsborg deplasmanında gösterdiği performansla alkış alan tecrübeli futbolcu, Pepe'nin yokluğunda Vida'nın partneri oldu.

CANER SARI KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta derbi maç öncesinde Caner Erkin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkacak olan Caner, maçta sarı kart görmesi halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK 
Sakat ve cezalı futbolcuların çok olduğu Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçında Atiker Konyaspor karşısında geçen hafta sahaya sürdüğü 11'de iki değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam stoperde cezası sebebiyle forma giyemeyen Serdar Aziz'in yerine Ahmet Çalık'ı, sol bekte ise Ömer Bayram'ın yerine Nagatomo'yu sahaya sürdü. Terim, derbi maçında da takımını son haftalarda ligde tercih ettiği 3'lü savunma formatıyla sahaya sürdü.

Beşiktaş yılın son derbisinde evinde Galatasarayı yendi


VODAFONE PARK KAPALI GİŞE
Beşiktaş- Galatasaray derbisi sezon başından bu yana ilk kez kapalı gişe oynadı. Deplasman tribününde 1500 bilet rakip takıma verirlerken Beşiktaş tribünleri kombineler dahil tüm koltukların dolması dikkat çekti. 

U21'DE KAZANAN BEŞİKTAŞ
U21 Ligi'nin 14'üncü haftasında Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray oldu. Mücadelede Beşiktaş, Yusuf Atasoy'un golüyle rakibini 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlı ekip bu galibiyetle rakibinden liderliği devraldı.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN BEŞİKTAŞ'IN DAVETİNE RET
Siyah beyazlı yönetim derbi karşılaşması öncesinde Galatasaraylı yöneticilerle birlikte dostluk yemeği yemek için sarı kırmızılı yönetime teklifte bulundu. Ancak teklif Galatasaraylı yöneticiler tarafından reddedildi. Hafta ortasında Fikret Orman başkanlığındaki Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamalar sebebiyle sarı kırmızılı yöneticilerin yemek davetini kabul etmediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 'LOKOMOTİF' GÖNDERMESİ...
Derbi öncesinde Vodafone Park'ta Galatasaray kalecisi Muslera, ısınmak için sahaya çıktığında sarı kırmızılı takıma gönderme yaparcasına Loko Parçası çalındı.
Sözlerinde Galatasaray'ın hafta içinde Şampiyonlar Liginde 2-0 mağlup olduğu Lokomotif'in isminin geçtiği parça Vodafone Park'ta çalındı.

CÜNEYT ÇAKIR, NAGATOMO'YA 'GEÇMİŞ OLSUN'
Derbi öncesinde ısınmak için sahaya çıkan hakem Cüneyt Çakır, Galatasaray'da yaşadığı sakatlıkla ölümden dönen Nagatomo'nun yanına gidip Japon oyuncu ile sohbet etti. Schalke maçında göğsüne gelen top nedeniyle akciğeri sönen ve ölümden dönen Nagatomo'ya Çakır geçmiş olsun dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bu kez Kalamış'ta sarı kırmızılı takımın karşılaşmasını izledi. PFDK'dan aldığı hak mahrumiyeti cezası nedeniyle bu süreçte Galatasaray'ın her maçını bir dernekte izleme kararı alan başkan Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisini Kalamış Galatasaraylılar Derneği'nde kulüp üyeleri ve taraftarlarla birlikte izledi.

"Galatasaray'ı kimse yok sayamaz!"Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 1-0 kaybettikleri derbi maçın ardından açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM, 57 NUMARALI LOCADA
PFDK'dan aldığı 10 maçlık ceza nedeniyle kulübede yer alamayan Fatih Terim, Vodafone Park Stadı'na futbolcuları ve sarı kırmızılı kafile ile birlikte geldi.

Terim, daha sonra Beşiktaş Kulübünün sarı kırmızılılar için tahsis ettiği 57 numaralı locada, analiz ekibi ve kulüp yetkilileri ile birlikte 90 dakikayı takip etti.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

Beşiktaş yılın son derbisinde evinde Galatasarayı yendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

5 soruda Güneş Enerjisi yatırımı hakkında bilmeniz gereken her şey!

Adem Ljajic: Kalpten oynadık

Abdurrahim Albayrak'tan transfer müjdesi

Süper Lig puan durumunda son durum... 14. hafta maç sonuçları ve oluşan puan tablosu