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Basketbol
Haber Giriş: 10.01.2020 - 01:07,Son Güncelleme:/

Beşiktaş TRC İnşaat son 16 turuna kaldı!

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Beşiktaş TRC İnşaat son 16 turuna kaldı!

Beşiktaş TRC İnşaat, play-off 1. tur ilk maçında 4 sayıyla yenildiği Roche Vendee Basket'i deplasmanda 82-73 yenerek son 16 turuna kaldı.

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanş maçında Fransa temsilcisi Roche Vendee Basket'i 82-73 yenerek son 16 turuna kaldı.

Pays da la Loire bölgesindeki Les Oudairies Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takım birinci çeyreği 22-18 önde tamamlarken mücadelenin ilk yarısı 37-37 beraberlikle tamamlandı.

Maçın 3. periyodunu 59-57 geride tamamlayan Beşiktaş TRC İnşaat, son periyotta üstünlüğü ele alarak karşılaşmadan 82-73 galip ayrıldı.

İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 83-79 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, rövanş mücadelesini 9 sayı farkla kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

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