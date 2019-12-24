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Basketbol
AA
24.12.2019 - 21:09, Son Güncelleme:

Beşiktaş TRC İnşaat 80-64 BOTAŞ

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Beşiktaş TRC İnşaat 80-64 BOTAŞ

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş TRC İnşaat, sahasında BOTAŞ'ı 80-64 yendi.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Tekin Özübir, Dağder Dağlı, İsmail Binbir

Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 13, Bahar Çağlar 8, Anderson 17, Snytsina 20, Elif Emirtekin 9, Melek Uzunoğlu 3, Melisa Korkmaz 9, Middleton 1, Elif Bayram

BOTAŞ: Eldebrink 16, Melis Gülcan 10, Büşra Akbaş 13, Hatice Pelin Gülçelik 3, Marina Baş 20, Senay Zeybek 2, Işılay Eğin, Betül Kutlu

1. Periyot: 22-22

Devre: 41-36

3. Periyot: 58-49

5 faulle çıkan: 39.53 Hatice Pelin Gülçelik (BOTAŞ)

 

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