Beşiktaş transfer haberlerinde son gelişmeler.. İşte transferde adı geçen isimler

Siyah beyazlı yönetim, tecrübeli oyuncuları için transfer görüşmelerine başladı... Quaresma'nın yeni kulübü ile anlaşma sağlandı.

Portekizli yıldız için adı gizli tutulan bir Çin kulübüyle anlaşan siyah-beyazlı ekip, bu transferden TL bazında 43.5 milyon kazanacak. Beşiktaş, menajer Ahmet Bulut aracılığı ile bir Çin kulübüyle yürüttüğü Ricardo Quaresma pazarlığını tamamladı.

Portekizli yıldız için adı gizli tutulan bir Çin kulübüyle anlaşan siyah-beyazlı ekip, bu transferden TL bazında 43.5 milyon kazanacak. 35 yaşındaki futbolcu da 2 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 6 milyon Euro alacak.

Taraflar yapılan görüşmeler sonrasında 8 milyon Euro (Yaklaşık 43.5 milyon TL) karşılığında anlaşmaya vardı. Portekizli yıldızın da 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve sezon başına 6 milyon Euro garanti ücret alacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı formayla iki farklı dönemde oynayıp, taraftarın sevgilisi olan Quaresma'nın transferinin kısa bir süre içinde resmiyet kazanacağı belirtildi. Daha önce de 4.5 milyon Euro'ya Tosic'i Guangzhou'ya 4.5 milyon Euro (Yaklaşık 25 milyon TL) karşılığında gönderen Beşiktaş'ın iki oyuncudan kasana giren para 68.5 milyon TL'ye ulaşacak.

Beşiktaş'takı ilk dönemini 2010-12 yılları arasında yaşayan Ricardo Quaresma, 73 resmi maça çıkıp, 18 kez ağları sarstı ve 27 asist yaptı. 2015- 18 yılları arasındaki ikinci döneminde ise 119 karşılaşmada 16 gol ve 37 asistle oynadı. Kazanılan üst üste iki lig şampiyonluğu ve Avrupa'daki başarıda önemli pay sahibi olan Portekizli yıldız, toplamda 192 maçta 34 gol ve 64 asist üretti.

"Geçen sene bu zamanlar 'Come to Beşiktaş' sloganları atılırken, şimdi ise kulüpte yaprak kımıldamıyor. Çünkü para yok..." Siyah-beyazlılar geçtiğimiz yıllara oranla oldukça sessiz bir transfer dönemi geçiyor. Yazarımız Kenan Başaran, Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdi.

Forvet transferi kim olacak?

'Kendine takım bul' denilen ve kampa bile götürmeyen Negredo dışında, iyi bir teklif gelmesi durumunda Vagner Love ile de yollar ayrılacak. Bu durumda iki santrforunu birden kaybedecek olan siyah-beyazlılar da, yurt dışında ve yurt içinde birçok isimle temasa geçerek pazarlıklara başladı.

İlk olarak eski oyuncuları Aboubakar'ı yeniden kiralamak için Porto'ya 3 milyon euro teklif eden Beşiktaş yönetimi, Portekiz ekibinden net bir yanıt alamadığı için görüşmeleri askıya aldı. Beşiktaş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın hemen ardından bu doğrultuda listesine İngiliz golcü Daniel Sturridge'i de eklemişti.

Geçen sezon West Bromwich'te kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Liverpool'lu futbolcu için menajerler aracılığıyla ilk teması kuran ve 15 milyon euro'luk geri dönüş alan Kara Kartal'a, Ada'dan sevindirici haber geldi. Yüksek bonservis talebi sonrasında tecrübeli futbolcu konusunda geri adım atan Beşiktaş'a indirim müjdesi iletildiği ortaya çıktı. Ayrıca siyah-beyazlıların, Domagoj Vida'ya talip olduğu iddia edilen Liverpool'a "Sturridge + 10 milyon euro"luk bir talepte bulunması bekleniyor.

Son günlerde listeye dahil edilen isimlerden biri de Lacina Traore oldu. Monaco ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 2.03 boyundaki Fildişi sahilli oyuncu, siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı. Şenol Güneş, Traore için detaylı bir rapor hazırlanarak kendisine sunulmasını isterken, 28 yaşındaki forvetin geçen sezon 18 maçta gol atamaması Güneş'in bu transfere soğuk bakmasına neden oldu.

Menajer son olarak yönetime Jose Salomon Rondon'u önerdi. Beşiktaş yönetiminin, West Bromwich ile bir yıl daha sözleşmesi olan yıldız isme sıcak baktığı ifade edilirken; 28 yaşındaki golcü son 3 sezonda 120 maçta 28 gol attı, 8 asist yaptı.

Şenol Güneş'in bir diğer beklentisi ise Enes Ünal'a imza attırmak. Tecrübeli teknik adam Bursaspor'da beraber çalıştığı Enes'le bir görüşme yaparak durumunu sordu. Enes'in "Hocam, büyük paralara 3 yeni forvet alındı ama ben kendime güveniyorum. Kampta formayı alacağımı düşünüyorum" dedi. Güneş genç oyuncuya şans dilerken, "Eğer ayrılma durumun olursa kapım sana açık. Burada 1-2 sezon seninle yeniden çalışıp, eskisinden daha güçlü Avrupa'ya gitmeni sağlayabiliriz" mesajı verdi.

Bu arada Osmanlıspor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Umut Nayir için Şenol Güneş, "Bonservissiz gelecekse olur" yorumunu yaptı.

Ekvador'un Diario La Grada gazetesi, geçtiğimiz sezonun başında 2.5 milyon euro'ya Lazio'ya giden Felipe Caicedo'yu isteyen takımlar arasına Beşiktaş'ı da ekledi... 29 yaşındaki golcüyü isteyen diğer takımların ise Lokomotiv Moskova, Betis Sevilla ve Villarreal olduğu yönünde haber yapıldı. Ekvadorlu forvet geçen sezon 33 resmi maçta 6 gol atarken, 3 de asist yaptı.