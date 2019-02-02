Beşiktaş teknik heyetine saldırı...
Pınar Karşıyaka'nın evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk ettiği maçın ardından olaylar çıktı.
Tahinciğolu Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı normal süresi 77-77 sona eren maçın uzatma periyodunda 89-87 mağlup etti.
Maçın ardından olaylar çıktı. Pınar Karşıyaka heyeti, Beşiktaş yardımcı antrenörü Aleix Duran'a saldırıda bulundu.
Fanatik'in haberine göre; Karşıyaka Koçu İnanç Koç, İspanyol antrenöre yumruk attı, akreditasyon kartını yırttı...
Detaylar birazdan...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle