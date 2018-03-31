Beşiktaş Talisca ile zirveye tutundu
Süper Lig'de 27. hafta maçında zirve mücadelesi veren Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ta Oğuzhan, Atiba ve Tolgay bu maçta görükleri sarı kartlar nedeniyle Göztepe maçında cezalı duruma düştü.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Beşiktaş'a galibiyeti getiren 29. dakikada Talisca'nın şık vuruşu oldu.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 53'e yükseltirken bir maçı eksik lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi. Aytemiz Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.
MAÇIN GOL DAKİKALARI
29. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Talisca, rakibinden sıyrılarak şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
MAÇTAN NOTLAR
FABRİ YERE SERDİ
Vodafone Park’ta oynanan mücadelenin 10. dakikasında Aytemiz Alanyaspor’un kullandığı korner atışı Fabri’de kaldı. Bir süre bekleyen İspanyol file bekçisi Sol kanattan hareketlenen Caner Erkin’e topu ulaştırmak için degaj yaptı ancak topu tam o sırada önünde duran Alanyaspor oyuncusu M’Billa Etame’ye nişanladı. Bir anda yerde kalan Kamerunlu oyuncuyu sağlık görevlileri tedavisini yapmak üzere kenara aldı. 29 yaşındaki oyuncu 2 dakika süren tedavinin ardından oyun alanına geri döndü.
PEPE, 3 MAÇ SONRA
Siyah-beyazlı ekipte ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli savunma oyuncusu Pepe, 3 maç sonra bu fırsatı yakaladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada ayak parmağı kırılan ve bu nedenle Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarını kaçıran Portekizli futbolcu, Aytemiz Alanyaspor mücadelesiyle formasına kavuştu.
OĞUZHAN ÖZYAKUP DA 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup, ligde 5 maç sonra ilk 11'de oynama şansı yakaladı. Süper Lig'de son olarak 21. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan, sonraki 5 karşılaşmada aynı fırsatı bulamadı. Atiker Konyaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında kadroda yer almasına rağmen görev alamayan siyah-beyazlı oyuncu, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir karşısında ise sonradan oyuna dahil oldu.
NEGREDO, MASKEYLE OYNADI
Aytemiz Alanyaspor karşısında forvet hattında görev alan Negredo, özel maskeyle oynadı. Ligin 26. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen İspanyol oyuncu, bu şekilde Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında gol aradı.
GÖKHAN TÖRE, 682 GÜNÜN ARDINDAN KADRODA
Siyah-beyazlı ekibin oyuncularından Gökhan Töre, uzun bir aradan sonra Beşiktaş formasıyla bir maç kadrosunda yer aldı.
Geçen sezon başında İngiltere'nin West Ham United ekibine kiralık olarak verilen ancak uzun süreli sakatlık nedeniyle burada fazla oynama fırsatı bulamayan Gökhan Töre, 2017-2018'de ilk kez kadroda kendisine yer buldu.
Gökhan Töre, 682 gün sonra Beşiktaş formasıyla kadroda tercih edildi. Siyah-beyazlı oyuncu, 2015-2016 sezonun son haftasında Konyaspor ile 18 Mayıs 2016'da oynanan maçta yedek başlayıp 59. dakikada oyuna dahil edilmişti.
Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Lens'in yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Domagoj Vida, Vagner Love ile Cyle Larin yedekler arasında yer aldı. Siyah-beyazlı oyuncular, sahaya "Otizme Mavi Işık Yak" yazılı pankartla çıktı.
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