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Basketbol
AA
09.12.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın PAOK'u konuk edecek

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Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın PAOK'u konuk edecek

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında yarın Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Beşiktaş Sompo Sigorta son sırada bulunuyor.

Çıktığı maçların 3'ünü kazanıp 4'ünde yenilen Yunanistan ekibi ise averajla 7. basamakta yer alıyor.

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