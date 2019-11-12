Beşiktaş Sompo Sigorta Falco Szombathely basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu 5.hafta maçında Macaristan ekibi Falco Szombathely’i konuk ediyor. Basketbol severler karşılaşma öncesinde mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyolar. Peki Beşiktaş Sompo Sigorta Falco Szombathely basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezon beşinci hafta maçında BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde Falco Szombathely ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, grubun dördüncü maçında Happy Casa Brindisi ile karşılaşmış ve salondan 84-72 mağlup ayrılmıştı.
Beşiktaş Sompo Sigorta Falco Szombathely maçı saat kaçta hangi kanalda?
BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Mücadele Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Kartal yeni seri peşinde
Ligdeki ilk 4 maçında sadece bir kez kazanabilen ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 8 takımlı grupta 7. sırada bulunuyor.
Beşiktaş Sompo Sigorta'nın bu akşamki rakibi Falco ise ikişer galibiyet ve yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.
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