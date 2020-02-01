Beşiktaş Sompo Sigorta 74-68 Galatasaray Doğa Sigorta
ING Basketbol Süper Liginin 18inci haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta sahasında Galatasaray Doğa Sigortayı 74-68 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlılar, 9uncu galibiyetini alırken, Galatasaray Doğa Sigorta ise 6ncı kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Beşiktaş Sompo Sigortadan İsmet Akpınar oldu.
SALON Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu
BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Toddrick Lesean Gotcher 9, İsmet Akpınar 19, Samet Geyik 12, Birkan Batuk 10, Burak Can Yıldızlı 1, Ömer Utku Al 4, Oğuz Savaş 14, Nemanja Djurisic 5
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Tai Jack Webster 11, Aaron Malik Harrison 16, Alexander Antoine Poythress 8, Can Korkmaz 5, Zachary Auguste 14, Hasan Emir Gökalp, Ege Arar 6, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz, Hüseyin Göksenin Köksal 8
1İNCİ PERİYOT: 19-12
İLK YARI: 32-29
3ÜNCÜ PERİYOT: 51-55
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