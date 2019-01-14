Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi Promitheas
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. haftasında yarın Yunanistan'ın Promitheas ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı takım, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Promitheas'ı konuk edecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Oynadığı 10 maçta beşer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'nda dördüncü sırada bulunuyor. Promitheas ise yedi galibiyet ve üç yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı ilk maçtan 80-72 mağlup ayrılmıştı.
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