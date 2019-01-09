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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
DHA
09.01.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Beşiktaş Sompo Japan, zorlu deplasmandan zaferle döndü

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Beşiktaş Sompo Japan, zorlu deplasmandan zaferle döndü

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10’uncu maçında Fransız kulübü SIG Strazburg’a konuk olan Beşiktaş Sompo Japan, mücadeleden 69-64 galip ayrıldı. Karşılaşmayı salonda takip eden 600 kadar Türk taraftar, maç sonunda galibiyeti coşkuyla kutladı.

Strazburg şehrinde bulunan Rhenus Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini ev sahibi ekip 21-20 üstün tamamlarken, karşılaşmanın ilk yarısı da Fransız ekibinin 36-32’lik üstünlüğüyle sona erdi. 3’üncü periyottaki başarılı mücadelesiyle 52-51 öne geçen Beşiktaş Sompo Japan, maçı ise 69-64 kazanan taraf oldu.

600’ü Türk olmak üzere 6 binden fazla seyircinin önünde oynanan karşılaşmada Beşiktaşlı oyuncu Rich, 28 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Maçın ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanoviç, takımını galibiyetten ötürü tebrik ettiğini söyledi.

Ivanoviç, "Jason Rich çok iyi bir maç çıkardı. Takımın yaptığı defans sayesinde kazanma şansımız vardı. Jason çok iyi bir günündeydi ama özellikle yaptığımız defans beni çok sevindirdi. İstanbul’da oynadığımız maçta defansımız böyle değildi. Maç göründüğü kadar rahat olmadı. Basketbolda 10 saniyede bile çok şey değişebilir. Üst tura çıkabilmek adına önemli bir galibiyet aldık. Tur için bu galibiyet çok önemliydi fakat daha 3 galibiyete ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. Bu amaca ulaşabilmek için çalışacağız. 6 binden fazla seyirci olması da bu maçı daha güzel hale getirdi. Seyirci muhteşemdi, her iki takımın oyuncularını da kanatlandırdılar" ifadelerini kullandı.

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