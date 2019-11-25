Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile oynayacağı maça kısa bir süre kala heyecan dorukta. Beşiktaşlı taraftarlar bu önemli müsabakaya günler kala maçın tarihi ve diğer detaylarını araştırıyor. Peki, Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı sahasında ağırlayacak. İki ekip arasındaki ilk maç Slovan Bratislava'nın üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile oynayacağı maçta teknik direktör Abdullah Avcı'nın yedek oyunculara şans vermesi bekleniyor. İşte, Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Beşiktaş'ta Slovan Bratislava hazırlıkları 26 Kasım'da başlıyor. Beşiktaş, 28 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.
Beşiktaş ile Slovan Bratislava arasındaki karşılaşma, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak.
YEDEK AĞIRLIKLI KADRO
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın, perşembe günü oynayacakları Slovan Bratislava karşılaşmasında as oyuncularını dinlendireceği öğrenildi.
Avcı’nın, ligdeki Kayseri karşılaşmasını düşünerek böyle bir planlama yaptığı ve fazla forma şansı veremediği isimlerin ağırlıklı olduğu bir ilk 11’i sahaya süreceği konuşuluyor.
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