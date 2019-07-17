Beşiktaş Pendikspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Pendikspor maçı ile yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Abdullah Avcı yönetiminde sahaya çıkacak olan Beşiktaş, Pendikspor karşısında taktik anlamında son durumunu gözden geçirecek. Peki, Beşiktaş Pendikspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Beşiktaş Pendikspor maçı, futbolseverlerin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Sezon öncesi hazırlıklarını devam ettiren Beşiktaş, takıma dahil olan isimlerle birlikte hazırlıklarını sürdürecek. Peki, Beşiktaş Pendikspor maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BEŞİKTAŞ PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Pendikspor maçı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayınlanacağı televizyon kanalı ise henüz bilinmiyor.
Yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaklaşık 1,5 saat çalıştı. Antrenmanda izinli olan Gary Medel yer almazken, Rıdvan Yılmaz özel program dahilinde çalıştı. Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma ısınma koşuları, istasyon idmanı ve açma germe hareketleriyle başladı. Denge, kuvvet, koordinasyon çalışması, 5'e 2 top kampa çalışmasının ardından taktik program ve şut çalışmasıyla idman tamamlandı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına bu akşam saat 18.30'da Pendikspor ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.
QUARESMA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, sağlık kontrolünden geçirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan Quaresma, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Quaresma'nın sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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