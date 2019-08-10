Beşiktaş Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile özel maçta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş ile Panathinaikos arasındaki hazırlık maçına kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi başta Beşiktaşlı futbolseverler olmak üzere yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, Beşiktaş Panathinaikos hazırlık maçına ilişkin tüm detaylar...
Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile hazırlık maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma siyah-beyaz ekibin yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olacak. Mücadele SMART SPOR'dan canlı yayınlanacak.
İstanbul kampının ilk bölümünde Riva'da Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u 7-1 mağlup eden Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında ise gol dahi atamadı.
Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Eibar'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Apollon Larisas ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü karşılaşmasında Udinese'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, son maçında da Brescia'ya aynı skorla mağlup oldu.
Beşiktaş'ın yeni transferleri Victor Ruiz, Tyler Boyd ve Douglas, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.
Siyah-beyazlı kulüp bu akşamki karşılaşmanın biletlerini 40 liradan satışa sundu.
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