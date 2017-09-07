Beşiktaş o oyunculara kulüp arıyor!

Transferin bitmesine 2 günden az bir süre kalmasına rağmen hiç bir kulüple anlaşmayan Franco, Boyko, Milosevic ve Aras'ın bonservislerini bedava istemeleri yönetim tarafından kabul edilmemişti.

Bir süredir U-21 ile idman yapan dört oyuncuyu bonservisli veya kiralık göndererek önemli bir maliyetten kurtulmak isteyen Siyah Beyazlılar, Avrupanın bir çok liginde transferin kapanmasıyla rotasını Anadolu'ya çevirdi. Görüşmeler doğrultusunda da ilk olarak Pedro

Franco için Boluspor ile anlaşma sağlama noktasına gelindi. Bu transferin resmileşmesi ile Pedro Franco'nun yıllık ücretinin büyük bir bölümü yine Siyah Beyazlılar tarafından karşılanacak.

Milosevic, Boyko ve Aras da yarın akşama kadar çeşitli Anadolu kulüplerine kiralanmaya çalışılacak.



